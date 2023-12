Un hotel plin de muncitori străini a luat foc la Ploiești în miez de noapte, de la fotovoltaicele de pe acoperiș

A fost nevoie de 9 mașini de intervenție ale pompierilor pentru ca flăcările să fie stinse. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Se pare că totul ar fi pornit de la instalația electrică. Un tânăr care trecea prin zonă a dat alarma la 112, chiar la miezul nopții.

Martor: ”Nu eram în hotel, decât am văzut că a luat foc și am sunat”.

La incendiu au ajuns 9 autospeciale de pompieri, dar și echipaje de la ambulanță, poliție și jandarmi. Flăcările au cuprins 700 de metri pătrați din mansarda clădirii

Nicolae Tudoroiu, ISU Prahova: „La momentul anunțării noastre în dispecerat, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului”.

38 de oameni erau cazați la hotel. Unii au ieșit singuri din camere, în timp ce alții au fost scoși de pompieri.

Nikita Macuha, turist: ”Eram în căști, era muzica la maxim, n-am auzit absolut nimic și eram în căști și când dau căștile alarma, scot căștile, mi-am luat documentele, mi-am luat banii, telefonul... afară. Ardea acoperișul”.

”La etajul 1 dormea cineva tun, a trebuit să-l trezim”

Turist: ”Am adormit și ne-au trezit poliția anunțându-ne că este la etajul 5 un foc și repede să evacuăm clădirea, toți am ieșit, am așteptat până acuma. Nu am luat decât telefonul și cheia de la mașină”.

Pe acoperișul hotelului sunt mai multe panouri fotovoltaice, a căror instalație electrică ar fi cauzat incendiul, spun pompierii.

Andrei Volosevici, primarul municipiului Ploiești: „La etajul 1 dormea cineva tun, a trebuit să îl trezim și mergem către zona de administrație pentru faptul că este foarte clar că trebuie să îi luăm de aicea”.

Virgil Nanu, prefectul județului Prahova: „Nu se mai poate sta aici datorită faptului că la ora actuală nu mai este alimentat cu energie electrică, cei care au fost cazați trebuiesc duși în altă parte”.

Mulți dintre cei cazați la hotel sunt muncitori străini din Serbia, Republica Moldova și Botswana, angajați la firme din Prahova.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 12-12-2023 08:28