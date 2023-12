Incendiu lângă un mall din Cluj-Napoca. Toți clienții au fost evacuați, după ce au luat foc materiale depozitate în curte

Nicio persoană nu a fost rănită, dar fumul a pătruns și în mall, așa că, pentru aproximativ o oră, a fost închis.

Alarma s-a dat în jurul orei 6 și jumătate seara, în curtea centrului comercial, în zona de unde este preluată marfa pentru hipermarket. Incendiul a izbucnit în curtea unde erau depozitate materiale. Imediat, din cauza fumului gros, hipermaketul a fost evacuat.

Bărbat: „Lumea în principiu a fost panicată. Au încercat să se autoevacuze, au fugit, au ieșit afară.”



Bărbat: „Am intervenit să scot mașina, că am lăsat-o parcată. La 10 metri de ăla, dar nu le-am putut scoate.”

Bărbat: „Se vedea chiar de la mine dâra de fum negru. Există riscul să se extindă, așa că trebuie să își mute mașina.”

Bărbat: „Când am văzut un pic de incendiu am pus pe avarii mașina și eram cu fetițele și când am văzut incendiu m-am speriat și am întors. Toată lumea era mai agitată.”



Chiar dacă incendiul a fost localizat repede, fumul a ajuns și în centrul comercial, așa că oamenii au fost sfătuiți să iasă din clădire.

Lt. Col. Andrei Biriș, purtător de cuvânt ISU Cluj: „La recomandarea proprietarilor către clienții din centrul comercial au fost sfătuiți pentru a se deflui în siguranță, în ordine, astfel încât infiltrațiile de fum din spațiu și din parcare să nu influențeze cumva defluirea acestuia."

Magazinele din mall au fost redeschise după o oră, dar hipermarketul a rămas închis.

Reprezentanții centrului comercial au transmis că mall-ul dispune de echipamente moderne pentru securitatea la incendiu și astăzi va funcționa conform programului obișnuit.

