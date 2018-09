Un elev de 13 ani și-a fracturat piciorul în timpul orei de sport și nimeni nu si-a dat seama

Accident grav la o școală din județul Dolj. Un elev de gimnaziu și-a fracturat piciorul pe terenul de sport chiar în timpul orei, după cum povestesc părinții.

Terenul denivelat reprezintă un adevărat pericol pentru copii, lucru știut și de conducerea instituției de învățământ. Dar deocamdată nu au fost luate măsuri.

Băiatul în vârstă de 13 ani este elev în clasa a şaptea la şcoala din localitatea Zănoaga, aflată la 30 de kilometri de Craiova. După ora de educaţie fizică şi sport, ajuns acasă, copilul le-a spus părinţilor că îl doare piciorul drept. La spital, medicii au stabilit că suferise o fractură.

Tatăl copilului: "A călcat strâmb şi îl doare piciorul. În timpul orei de sport. Apoi i-au zis colegii în clasă că îi tremura piciorul."

Andra Manea, profesoară de educație fizică: "Copilul în cauză a jucat fotbal, a plecat pe picioarele lui acasă, am fost surprinsă şi eu când am aflat că are piciorul în ghips. Nu mi-a spus, dacă îmi spunea că îl doare nu mai juca fotbal, rezultatul era diferit."

Din păcate, terenul de sport din curtea şcolii este o adevărată capcană pentru elevi, povestesc părinţii, revoltaţi.

"Au mai fost astfel de incidente?

Da, acum doi ani.

O poartă nu mai este, pe unul a căzut bara."

"Toţi copiii sunt în pericol. Un pic mai nivelat şi ar fi super, că probabil de asta se întâmplă şi neplăcerile."

Profesoara susţine că încearcă să găsească soluţii pentru a nu apărea accidente.

Andra Manea, profesoară de educație fizică: "Condiţiile nu sunt cele mai potrivite, încerc să fac să fac tot posibilul să vin cu exerciţii potrivite terenului respectiv."

Cristian Răduț, directorul școlii: "Vom căuta să găsim fondurile necesare pentru a face din această bază sportivă ceva cu adevărat, care să îi ajute pe copii şi profesorul respectiv în desfăşurarea activităţii."

Copilul care şi-a fracturat piciorul se va întoarce la cursuri abia peste trei săptămâni, spun părinţii.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer