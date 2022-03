Un copil de 11 ani din Ucraina a ajuns singur în Slovacia. Avea un număr de telefon scris pe mână

Personalul Ministerului de Interne din Slovacia a putut folosi numărul pentru a-i găsi rudele.

Băiețelul avea la el un rucsac, o pungă de plastic și un pașaport, iar pe mână avea scris un număr de telefon.

A venit singur în Slovacia pentru că părinții lui au trebuit să rămână în Ucraina, însă a fost imediat preluat de voluntari care l-au dus într-un loc cald, i-au dat de mâncare și l-au îngrijit, au anunțat autoritățile slovace.

