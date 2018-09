O familie din Dâmboviţa s-a trezit cu un camion cu ciment în sufragerie. "Zboară TIR-urile pe aici"

O cursă de rutină s-a transformat într-un coşmar pentru un şofer de 37 de ani.

Bărbatul a scăpat de sub control camionul încărcat cu ciment pe care îl conducea, iar vehiculul s-a răsturnat pe marginea drumului, în localitatea Moţăieni, din Dâmboviţa, apoi a ajuns într-o casă.

Locuinţă a fost serios avariată, un perete a fost fărâmat, iar o parte din acoperiş s-a prăbuşit.

Şoferul abia încărcase camionul cu 40 de tone de ciment şi plecase în cursă. A apucat să facă doar câţiva kilometri, deoarece - într-o curbă periculoasă - nu a mai putut stăpâni vehiculul, s-a răsturnat pe marginea drumului şi a intrat într-o casă.

Gabriela Coman, propriatara casei avariate: „A dărâmat acoperişul, gardul, casa... ”

Reporter: „Mai poate fi locuită?”

Gabriela Coman: „Nu mai poate, până nu o repară băieţii ăştia...S-a auzit, era un fum când am ieşit.”

Reporter: „Casa e asigurată?”

Gabriela Coman: „Nu..."

Femeia era în bucătăria de vară şi a scăpat teafără. Singurul care a avut nevoie de ajutorul medicilor a fost şoferul în vârstă de 37 de ani. În urma accidentului, şoferul a fost grav rănit, preluat de o ambulanţa şi transportat la Spitalul Judeţean din Târgovişte, unde a rămas internat. În scurt timp, la fața locului au venit şi colegii bărbatului.

Colegul şoferului: „Are experienţă, are câţiva ani buni. Nu ce s-a întâmplat...”

Reporter: „E încărcat, unde se ducea?”

Colegul șoferului: „La Adjud.”

Reporter: „Obosit?”

Colegul șoferului: „Nu, păi abia am început programul de aici, am avut maşinile pe weekend aici.”

O localnică povesteşte că a scăpat ca prin minune. Doar ce trecuse prin locul unde s-a petrecut accidentul.

Localnică: „Viteză! A plecat acum 10 minute fata cu copilul, că pe aici trecem. Dacă se întâmpla ceva? Nu avem pe unde merge!"

Localnică: „Au viteza prea mare aici! Toate tirurile când trec, au viteză, zboară pe lângă tine! Ne-am dus la plimbare şi am auzit în spatele nostru bubuitură."

După o primă evaluare, anchetatorii cred că, cel mai probabil, structura de rezistență a casei a fost afectată în urma incidentului.

