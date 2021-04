Un bebeluș de 5 luni a murit de tuberculoză la Institutul „Marius Nasta”. Părinții nu l-au dus la medic de teama Covid-19

Managerul Institutului „Marius Nasta" afirmă că un bebeluş de cinci luni a murit de tuberculoză la acest spital. Părinţii nu ar fi mers cu copilul la medic de teama infectării cu SARS-CoV-2

Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta", Beatrice Mahler, anunţă că un bebeluş în vârstă de cinci luni a murit, joi, din cauza tuberculozei, în acest spital, fiind al doilea caz de deces la un copil infectat cu bacilul Koch în ultima perioadă, la această unitate medicală.

Medicul afirmă că părinţii nu au mers la spital cu copilul de teama infectării cu SARS-CoV-2, Mahler făcând apel către populaţie „să nu amâne consultul la medic”, potrivit News.ro.

„Azi a fost o zi foarte tristă pentru că un copil de cinci luni, bolnav de tuberculoză, a murit în „Marius Nasta” şi este al doilea caz pe care-l avem anul acesta. Al doilea copil bolnav de tuberculoză, moare în Institutul „Marius Nasta” şi nu suntem singurul spital care are copii internaţi cu tuberculoză. Este o realitate tristă şi dură pentru că copilul face tuberculoză infectat de adultul lângă care trăieşte, iar adultul bolnav cu tuberculoză sau simptomatic, dacă nu ajunge la medic, dacă are o simptomatologie care nu îl trimite la medic, de frică poate, de frica infecţiei COVID, pentru că asta pare să fie cea mai mare frică cu care trăim în ultimul an, ajunge să-şi îmbolnăvească propriul copil şi să-l piardă”, a declarat Beatrice Mahler, joi seară, la Digi 24.

Aceasta a menţionat că bebeluşul ar fi putut fi salvat „cu siguranţă, dacă ar fi ajuns mai repede la medic". Conform medicului, copilul fusese vaccinat cu serul BCG, însă pentru ca vaccinul să-şi facă efectul este nevoie de timp.

Medicul a explicat că, pe de-o parte, oamenii nu merg la medic de teamă că se infectează în cabinetul medical, iar pe de altă parte au „frica de stigmă".

Beatrice Mahler a arătat că în Institutul „Marius Nasta" este internată şi o adolescentă de 14 ani care are TBC cu afectare cerebrală, boală din cauza căreia fata nu se mai poate deplasa decât în căruciorul cu rotile.

Ea a făcut un apel la populaţie să se prezinte la medic.



„Să nu amâne consultul la medic, să sune, să găsească calea, drumul către primul cabinet medical pentru a face acel consult minimal într-o primă etapă şi apoi consultul medicului specialist", a mai afirmat Mahler.