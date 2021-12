Un bebeluș abandonat a fost botezat de cadrele medicale de la Spitalul Municipal din Sighișoara

Un bebeluș abandonat de mama lui a fost botezat de cadrele medicale de la Spitalul Municipal din Sighișoara, iar acum toți își doresc să îi găsească o familie iubitoare în grija căreia să rămână, ca să aibă șansa unei copilării fericite.

Băiețelul a primit numele David Ștefan, este cuminte și răspunde cu zâmbete la fiecare vorbă bună. David-Ștefan se bucură în fiecare moment de atenția asistentelor care vin zilnic să îl vadă, să-l hrănească sau pur și simplu să-l mângăie și să-l țină în brațe.

Băiețelul a venit pe lume în urmă cu o lună și jumătate, însă din păcate a fost abandonat de mama lui. Tânăra de 29 de ani a decis să îl lase la spital și nu a fost chip să fie convinsă să se razgandească.

Stupar Ioana, asistent social: „Am vorbit cu mama, am încercat să o conving să nu decurgă la acest gest. Mi-a spus că mai are încă două, doi copilași acasă, de care nici de aceia nu are grijă. Mi-a spus că nu are unde să meargă, ea nu are locuință. Deocamdată rămâne aici, normal 28 de zile se consideră nou născut, acum se consideră sugar de o lună și jumătate.”

Tanaszi Sarolta, manager de spital: „S-a născut pe 12 noiembrie, cu o greutate de 2 kg 700. A crescut deja la 4 kile și 700 de grame. Este un bebeluș norocos, pentru că aici este înconjurat de dragoste.”

Citește și Suspiciune de Omicron la un bebeluș din Pitești

David Ștefan este un băiețel de nota zece. Mănăncă și doarme și nici nu este de mirare că primește dragostea tuturor asistentelor din secție.

Boian Claudia, asistentă: „Este foarte cuminte, plânge doar când îi este foame, îi dăm să mănânce, doarme înapoi, foarte, foarte cuminte. Ne zămbește. Ne-am atașat foarte tare de el și l-am iubit încă de atunci.”

Tot angajații de la neonatologie au decis ca băiețelul să fie botezat creștinește, în capela maternității. Nași îi sunt o asistentă și managerul de spital. Amândoi sunt hotărâți să-i fie părinți spirituali și să-l îndrume în viață.

Boian Claudia, asistentă: „Îi doresc o familie care să îl iubească să fie sănătos și să îl vedem mare și cuminte, la fel cum este acum.”

Tanaszi Sarolta, manager spital: „A fost un moment emoționant și botezul copilașului. Îmi doresc și ne dorim să îi urmărim evoluția micuțului și sperăm să ajungă la o familie iubitoare și să fie norocos.”

Deocamdată, David Ștefan rămâne în grija personalului de la maternitate, însă are nevoie de o familie care să-i ofere atenție și multă iubire. Din păcate, cazul aduce din nou în prim-plan abandonul copiilor. În spitalele din România, anul trecut au fost abandonați peste 400 de bebeluși.