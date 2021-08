Un bărbat și fiica lui, spulberați de un tractor în timp ce se aflau pe scuter. Șoferul a fugit de la locul accidentului

Un bărbat de 40 de ani și fiica lui, de 13 ani, au fost spulberați de un tractor în timp ce se aflau pe un scuter, într-o comună din județul Dâmbovița.

Imediat după accident, individul nu a oprit să le acorde ajutor răniților și a fugit de la fața locului.

A fost prins însă repede de polițiști și dus la audieri. Și bărbatul de pe scuter riscă dosar penal: era băut și conducea fără permis.

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Accidentul s-a produs pe o stradă din centrul comunei Lungulețu. Pe imagini se vede cum bărbatul și fiica sa sunt izbiți violent de tractorul care vine din spatele lor. Apoi, inexplicabil, tractoristul își vede de drum. Agenții i-au aflat însă rapid identitatea și l-au găsit acasă la niște rude.

Deși inițial a negat că se afla la volan, imaginile l-au dat de gol. Și câțiva martori aflați la un magazin au văzut întreaga scenă.

Martor: ”Am auzit că a dat cu tractorul peste băiat și fetiță. A fugit de la locul accidentului, se văd urmele. A fugit ca un dobitoc. Uitați urmele, cum se văd și a fugit.”

Martor: ”Era copilul ăla lovit și dânsul lovit, am crezut că l-a lovit cineva. Să îi acorde primul ajutor.”

Nu doar tractoristul are acum de răspuns în fața legii. Și bărbatul aflat pe scuter riscă o pedeapsă penală, pentru că a condus deși nu are permis pentru nicio categorie. Mai mult, aparatul etilotest a arătat că avea o alcoolemie de 0,77 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Reporter: ”Are permis soțul?”

Soția victimei: ”Nu are.”

Reporter: ”Nu are permis pentru scuter?”

Soție: ”Nu are. Era cu fii-mea.”

Reporter: ”Cât are fetița?”

Soție: ”13 ani. Venea acasă.”

Bărbatul rănit și fiica sa au fost preluați de echipajele de la Ambulanță și transportați la spital pentru îngrijiri și investigații.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, dar și fără permis.

De cealaltă parte, și șoferul tractorului este cercetat penal pentru părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpa, iar ancheta continuă.