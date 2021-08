Cel puţin 40 de morţi şi 33 de răniţi într-un accident rutier în Mali. FOTO

Accidentul s-a produs la 20 de kilometri de oraşul Segou, a precizat miercuri ministrul securităţii, Daoud Mohammedine, într-o scurtă declaraţie.

Cauza accidentului este neclară.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Mali, precum şi în alte ţări africane, deseori din cauza infrastructurii deficitare, a vehiculelor prost întreţinute şi a vitezei mari.

???? ALERTE #Mali - Les images de l’accident qui a fait 37 morts et des blessés graves mardi à Zambougou, 20km de Ségou, selon le ministère des Transports qui ne donne pour l’heure aucune précision. pic.twitter.com/H4rJdu4lWu

#Mali : 37 morts et des dizaines de blessés dans un accident d'autocar.

Les passagers voyageaient sur une ligne régulière reliant la ville de #Segou à #Bamako.

Quand on roule "à tombeau ouvert", dans l'ignorance de toute règle de prudence, on a ce résultat. Quelle tristesse... pic.twitter.com/tp87DgoD18