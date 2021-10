Un bărbat și-a înjunghiat soția pentru că îl părăsise. A urmărit-o și a atacat-o pe stradă

Scene sângeroase s-au derulat ziua în amiază mare pe un bulevard din municipiul Săcele, județul Brașov. Un bărbat de 52 de ani și-a înjunghiat nevasta, furios că femeia era hotărâtă să îl părăsească.

Victima a avut mare noroc cu un martor care, înarmat cu o bâtă, l-a alungat pe agresor. Operată de urgență, femeia a scăpat cu viață, iar soțul ei a ajuns după gratii.

Femeia de 45 de ani, mama a 8 copii, plecase de acasă, după o serie de bătăi groaznice, iar soțul voia s-o convingă să se întoarcă la el. A urmărit-o și a atacat-o pe bulevardul principal al orașului.

Gheorghe Gândac: “Am auzit când i-o zis: ‘Dar nu vii acasă?’ Ea a zis că nu merge că a bătut-o toată noaptea! No, bine, te și omor acuma! Și i-a băgat mâna în par și o târât-o și a trântit-o acolo. Când am văzut că a scos cuțitul am zis ‘hai că intervin că o omoară nebunul’. Cu bățul asta am intervenit!”.

Scăpată cu greu din mâinile agresorului, femeia a ajuns la spital unde medicii au reușit să îi salveze viață.



Marius Leonte, medic Spitalul Județean de Urgență Brașov: “În jurul prânzului a fost adusă o victimă de 45 de ani cu multiple plăgi înjunghiate prin agresiune: plăgi toracice, plăgi faciale, plăgi abdominale, această din urmă e necesitat intervenție chirurgicală de urgență”.

Între timp, polițiștii l-au încătușat pe suspect, iar procurorii au început audierile. Au aflat că în familia cu pricina scandalurile se țîn lanț de multă vreme.

Claudiu Sandu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov: "Este vorba de o familie cu 8 copii, cu probleme în decursul timpului, multiple plângeri făcute de victimă pentru violență în familie, ulterior retrase, părțile s-au împăcat."

De această dată, însă, procurorii au încadrat agresiunea ca tentativă de omor și nu mai au nevoie de plângerea victimei ca să-l pedepsească pe făptaș. Individul a fost reținut.

Mihai Morzos: "Nu trebuia să facă chestia asta, mai ales cu cuțitul, că cuțitul e periculos! Mai bine ne despărțim și noroc bun!"

Dacă instanța îl va găsi vinovat, suspectul, în vârstă de 52 de ani, ar putea sta după gratii până la 12 ani.