Un bărbat rănit grav, salvat după ce ambulanța a rămas blocată în nămeți

iStock

Un bărbat de 42 de ani a fost salvat aproape de limită după ce a suferit un accident casnic pe când lucra în gospodărie, iar ambulanța a rămas blocată în zăpadă.

Un moment de neatenție a făcut ca Gelu Alexa, în vârstă de 42 de ani, să se tăie cu flexul în timp ce lucra prin gospodăria sa, situată în comuna Vutcani, scrie Vremea Nouă.

Lovitura a fost atât de puternică, încât aproape că i-a retezat mâna.

Din cauza faptului că sângera abundent, omul a avut nevoie urgentă de îngrijiri medicale, însă, din cauza zăpezii, ambulanța a rămas blocată în nămeți.

Silviana Bahrim, primarul comunei, a fost cea care l-a transportat cu mașina personală până în zona unde medicii de pe Ambulanță îl așteptau pe pacient.

„Am avut alãturi comandamentul de urgență din comuna Vutcani. Au cărat săracii, prin nămeți, pe bietul om ca să-l salvăm și am reusit. Chiar eu am închis ușile la ambulanță si le-am urat să ajungă cu bine, ca să îl salveze pe Gelu. Mă bucur că am fost de ajutor, asta e ceva normal, pentru asta ne aleg oamenii sã fim lângă ei și la bine și la rău”, a declarat Silviana Bahrim.

„Apelul a venit la orele 16:35, de la Centrul de Permanență din Vutcani. S-a trimis o ambulanță tip C2, care a rămas la intrarea în comuna Rosiesti, blocată în zăpadă. La fața locului a sosit și prefectul judetului Eduard Popica, iar după câteva discuții cu primarul comunei Vutcani, Silviana Bahrim, aceasta s-a mobilizat și a reușit să aducã bărbatul la ambulanță cu o mașină 4 x4. Bărbatul avea traumatism membru superior stâng, plagă tăiată cu flexul. I s-a acordat primul ajutor și în prezent victima a ajuns la Spitalul Județean de Urgență fiind preluată de medicii urgentiști și chirurgi”, a precizat medicul Dan Ungureanu.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer