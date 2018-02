Un bărbat le-a furat 1000 de lei din casă unor bătrâni din Bacău

Doi bătrâni din judeţul Bacău au rămas fără economii, după ce au primit în curte nişte străini.

Aceştia i-au ţinut pe soţi de vorbă, sub pretextul că vor să cumpere porumb de la ei. Au pretins că au nevoie de rest la plata pe care urmau să o facă, au văzut unde îşi ţineau gazdele banii şi, într-un moment de neatenţie al victimelor, le-au furat din casă 1000 de lei.

Femeia de 83 de ani şi bărbatul ei, de 94 de ani, au crezut în bunele intenţii ale necunoscuţilor şi au plătit scump pentru asta.

Unul dintre străini a intrat în casa cu bătrâna pentru a plăti porumbul, iar celălalt a mers cu soţul ei la hambar. Femeia spune că unul dintre străini i-a dat o bancnotă de 200 de lei şi ea a fost nevoită să umble la locul unde îşi ţinea economiile pentru a-i da rest. În timp ce bătrâna număra banii în casă, celălalt străin îi ţinea soţul ocupat la hambar.

Cei doi nu şi-au dat seama că au fost furaţi decât după ce falşii negustori au dispărut. Bărbatul a intrat în casă şi a întrebat-o pe soţia să cum s-a terminat afacerea, iar când bătrâna s-a uitat în locul unde ţineau banii, a văzut că nu mai rămăsese nimic.

Marieta Manea - păgubită: "Eu am umblat acolo la bani ca să îi dau rest că a lăsat 2 milioane pe masă şi când celălalt a terminat porumbul de pus în saci a venit şi i-a spus să meargă. A rămas porumbul în cosar şi acum. Eu nu am mai găsit bani. Ce a făcut hocus pocus preparatus eu nu am mai găsit banii".

Poliţiştii spun că au un cerc de suspecţi, pe baza semnalmentelor oferite de bătrâni.



Cătălina Creţu - IJP Bacău: "Poliţiştii au întocmit dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt".

În zona au mai avut loc astfel de incidente. Hoţii îşi aleg cu precădere victime din rândul celor în vârstă şi lipsiţi de apărare. De cel mai multe ori, în cazuri similare, victimele au rămas cu pagubă, deoarece prejudiciul este greu de recuperat, spun poliţiştii.

