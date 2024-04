Un bărbat din Cluj a pretins că este avocat și a reprezentat în instanță o femeie într-un proces de divorț. Ce a urmat

Bărbatul ar fi folosit în instanță documente cu o ștampilă pe care era scris Baroul Cluj, dar procurorii au verificat și i-au demontat scenariul. În replică, omul susține că a terminat facultatea de drept și se consideră apt să își facă meseria, chiar dacă formal nu respectă toate criteriile.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla spun că femeia care voia să divorțeze aflase de la o cunoștință că bărbatul respectiv este avocat. Așa că a semnat un contract cu el și i-a dat un avans de 1.600 de lei pentru a o reprezenta în proces.

Mai departe, bărbatul a depus mai multe documente în instanță, pe care a aplicat o ștampilă cu numele lui alături de titulatura „avocat” și „Baroul Cluj”, susțin anchetatorii. În plus, el chiar s-ar fi prezentat la ședințele publice din acest dosar de divort și le-a spus magistraților că este avocat.

Doar că reprezentanții Baroului Cluj au confirmat că el nu este înscris în asociație.

Bianca Racolța, avocat, consilier în Baroul Cluj: „Singura manieră recunoscută de a fi avocat, recunoscută juridic în acest moment în România este de a face parte dintr-un barou constituit la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România”.

Iulia Mureșan, avocat stagiar: „Practicarea avocaturii clandestine reprezintă o mare problemă”.

Nu ar fi prima oară când bărbatul ar fi pretins că este avocat - el a mai fost cercetat într-un dosar de acest fel. Contactat, bărbatul a susținut că a urmat facultatea de Drept și a obținut diploma de licență. Mai mult susține că va practica în continuare avocatura pentru că este înscris într-un barou - numit de el Constituțional.

Viorel Bondor, inculpat: „Nu am falsificat nimic. Eu am actele în ordine. Eu sunt legal. Am făcut apel la Judecătoria Gherla. Peste tot unde am cauze mă duc și reprezint clienții în instanțe. Pe baza... Am contracte de asistență juridică, am împuterniciri avocațiale, delegații, am ștampile de cabinet, autorizat tot”.

Baroul în care bărbatul susține că este înscris nu este însă recunoscut de legea din România. Pentru săvârşirea infracţiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, în formă continuată, bărbatul a fost condamnat la o amendă penală de 28 de mii de lei și la plata a 50 de mii de lei daune morale către Baroul Cluj. Sentința a fost atacată cu apel. Iar bărbatul a decis să se reprezinte singur în acest caz.

