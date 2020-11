Un bărbat din Cluj a pierit în propria locuință cuprinsă de flăcări

Un bărbat de 61 de ani din Cluj a pierit în propria locuință cuprinsă de flăcări. Vecinii i-au alertat pe salvatori.

Echipajul l-a găsit însă pe proprietar carbonizat în pat. Cel mai probabil s-a intoxicat în somn fără să aibă, așadar, măcar o șansă de a se salva.

Nenorocirea s-a petrecut în comuna Călărași. Vecinii povestesc că au observat fum negru și gros în zori.

Vecină: ”Dimineaţă când am ieşit, am condus-o pe nepoată şi am văzut că iese fum. Nu a fost la noi de vreo două zile, e adevărat. De două zile nu l-am văzut. Am mers să îi duc de mâncare. I-am dus proaspele. Ce s-a mai întâmplat nu mai ştiu”.

Bărbatul locuia singur. Tot vecinii îl ajutau cu mâncare. Oamenii spun însă că nu l-ar mai fi văzut de trei zile.

Vecin: ”Eu nu pot să îmi dau seama, numai dacă nu s-a intamplt numai de la ceva ţigară. Alaltăieri, venea de la magazin”.

Pompierii au intrat în locuință, dar le-a luat puțin să se dezmeticească. Era fum peste tot. Pe proprietar l-au găsit printre rămășițe de haine arse, în pat. Au motive puternice să creadă că incendiul a pornit de la o instalaţie electrică defectă și că omul s-a intoxicat cu fum în somn.

Vlad Borș, ISU Turda: ”Ardea interiorul unei camere. Am intervenit pentru evacuarea victimei şi pentru lichidarea incendiului”.

Pompierii atrag atenţia ca astfel de improvizații pot duce la nenorociri.