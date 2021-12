Un bărbat de 71 de ani din București și-a înjunghiat soția, apoi a aruncat cuțitul pe geam. Ce spun vecinii

Tentativă de omor joi, în Capitală. Un bărbat de 71 de ani și-a înjunghiat soția, apoi ar fi aruncat arma pe fereastră. Femeia a fost transportată în stare gravă la spital, iar suspectul a fost dus la audieri.

Scandalul între cei doi soți a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 09.00. Cei doi soți, ambii în vârstă de 71 de ani, locuiesc într-o garsonieră la etajul șase, în zona Sebastian din Capitală.

După ce ar fi consumat alcool, bărbatul si-a ieșit din fire și, înarmat, și a lovit-o pe femeie în zona gâtului, apoi a încercat să scape de cuțit.

După ce a înjunghiat-o pe femeie, bărbatul a aruncat de la etajul şase arma pe geam. Criminaliştii au găsit-o şi au ridicat cuţitul care urmează să fie dus ca probă.

Femeia a fost transportată la Spitalul Universitar în stare gravă. Cei doi pensionari locuiau singuri.

Vecinii au sunat la 112 după ce au auzit țipete

Vecinii spun că erau în general liniștiți, însă joi dimineaţă s-au auzit ţipete din garsoniera lor, motiv pentru care oamenii care stau pe acelaşi palier au sunat la 112 iar aici au venit imediat poliţişti.

”Vecin: Liniştiţi... Eu nu am avut treabă. Sunt chiar vecinii de lângă, nu am avut nici o treabă, nu l-am deranjat, nu m-a deranjat. Dădeam ca vecinii ”bună ziua, bună ziua”, atât.

Reporter: De profesie, ce era dânsul?

Vecin: Am înţeles că a lucrat pe şantier.

Reporter: Şi doamna?

Vecin: Nu cunosc”.

Cercetările sunt în plină desfășurare, iar poliţiştii urmează să afle de ce a recurs bărbatul la acest gest. Ancheta a fost preluată de Serviciul Omoruri si de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.