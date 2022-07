Un bărbat care lucra ca cioban în timpul verii, a murit lovit de fulgere

Omul era cu o turmă de oi, iar luni seară doar animalele s-au mai întors la stână. Incidentul are loc la numai o zi după ce, în Munţii Parâng, un alt cioban, dar şi zeci de oi din turma sa, au murit în condiţii similare.

Bărbatul era paznicul unui liceu din Târgu Jiu

Tragedia s-a petrecut în Munții Vulcan. Bărbatul este paznicul unui liceu din Târgu Jiu, dar, acum, fiind vacanță, mergea cu oile pe munte. Luni seară la stână, după o furtună puternică, doar oile s-au mai întors, așa că ceilalți ciobani au pornit să îl caute.

Vecin: „S-au dus ciobanii după el că n-a mai venit la muls, că el mulgea, și l-au găsit mort. Era trăsnit de fulger”.

Iulian Zaharia, fratele victimei: „M-a sunat ginerele lui, m-am și speriat, la telefon zice hai că muri tata socru. Am rămas… A murit trăsnit, a dat fulgerul în el, am plecat împreună, hai să mergem, am venit din Târgu Jiu, că stau în Târgu Jiu, am venit aici la țară și am plecat împreună cu mașina”.

Salvamontiștii au urcat pe munte în condiții extrem de dificile, pentru a recupera trupul bărbatului decedat.

Darius Bistriceanu, Salvamont Gorj: „Persoana prezenta urme clare de deces, fiind fulgerată. Era căzută la pământ, chiar în golul alpin, la o altitudine de aproximativ 1600 m spre 1700, e chiar gol alpin”.

Zona, sub avertizare de cod portocaliu

Zona respectivă a fost sub avertizare de cod portocaliu de vreme rea.

Adi Câmpeanu, primar comuna Runcu: „A fost și avertizare de cod portocaliu, probabil că acolo în golul alpin, la 1600-1700 m altitudine, au fost trăznete, furtună agresivă și de aia s-a întâmplat asta”.

Localnic: „Om harnic, gospodar, muncitor, se trăgea din părinți buni, muncitori, aveau și ei oi. Toată lumea e surprinsă. Da, nici nu mă așteptam”.

Rudele povestesc că bărbatul a mai fost lovit de fulger, în urmă cu 20 de ani, dar atunci a scăpat cu bine.

Oana Vlăduț, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „S-a stabilit faptul că, din primele verificări, bărbatul a fost victima unui trăsnet. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”.

În zona Carpaților Meridionali este în vigoare și marți, după amiază, o avertizare de cod portocaliu de vreme rea. Oamenii sunt sfătuiți să își ia toate măsurile pentru a nu-și pune viața în pericol.

Dată publicare: 05-07-2022 17:05