Un bărbat a murit pe loc după ce bicicleta pe care se află a fost lovită un plin de un şofer băut

Impact mortal pe o şosea din Dâmboviţa. Un bărbat în vârstă de 64 de ani a murit, în timp ce mergea cu bicicletă, după ce a fost lovit de un şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice.

Individul susţine însă că biciclistul i-ar fi ieşit în faţă şi nu ar mai fi avut cum să îl evite.

Iniţial, el a declarat că nu ar fi băut alcool, însă rezultatul aparatului etilotest l-a contrazis.

Victima are 64 de ani şi este din localitatea Morteni, judeţul Dâmboviţa. Duminica, el venea pe bicicletă de la fata lui şi se îndrepta către casă. Mai avea puţin până la destinaţie, când a fost spulberat de o maşină. Ameţit de aburii alcoolului, şoferul acesteia, în vârstă de 26 de ani, susţine că victima i-a sărit pur şi simplu în faţă.

Şoferul cercetat: "Un biciclist mi-a ricoşat în faţă, nu am mai avut timp de reacţie, impactul a fost devastator".

Când au aflat cele întâmplate, rudele victimei au înlemnit.

Martorii susţin că imediat după accident suspectul a vrut să plece de la faţa locului.

Chiar dacă aparatul etilotest a arătat că avea o alcoolemie de 1, 22. Individul nu a recunoscut nimic.

Şoferul cercetat: "Am consumat alcool cu o seară înainte, nu am consumat alcool în ziua accidentului. Având un chef la un prieten am consumat foarte mult alcool la un prieten şi mi-a ieşit o alcoolemie mai mare".

Poliţiştii au deschis dosar penal pe numele lui, pentru ucidere din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului, şi continuă cercetările.