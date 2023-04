Explicația bărbatului care a intrat cu un piton uriaș într-un restaurant din Târgu Mureș. „Am ieșit puțin la plimbare”

Poliția a început o anchetă dar cel mai probabil nu vor fi date sancțiuni pentru că România nu are o legislație clară cu privire la animalele exotice în care să se precizeze dacă ele pot fi plimbate prin oraș.

Cu pitonul birmanez înfășurat pe corp, bărbatul a intrat în restaurant aproape de miezul nopții. Înauntru erau mai mulți clienți. Când au văzut șarpele de câțiva metri, pe unii i-au trecut fiorii.

„Mamă, ce m-am speriat”, a strigat un client din restaurant.

Așezat apoi în fața tejghelei, bărbatul cu șarpele pe el a afișat un zâmbet larg și a cerut să îi fie luată comanda. „Dă-mi și mie un hamburger”, a spus clientul în timp ce pe el se mișca uriașa reptilă.

Două minute a stat bărbatul cu pitonul în restaurant. Isprava i s-a părut amuzantă.

Ovidiu Sima, clientul cu șarpele: „Nu este proprietate personală. E al unui prieten. Am ieșit puțin la plimbare, era vremea ok, în timp ce mergeam spre casă am zis „Hai să ne luăm de mâncare”. Nu l-am lăsat în mașină, fiind atât de mare deranj pe acolo.”

Reprezentanții Poliției din Mureș s-au sesizat din oficiu și, împreună cu Direcția Sanitar-Veterinară - vor să afle dacă șarpele era deținut legal.

Bărbatul cu pitonul putea fi amendat doar dacă cineva suna la 112 - altfel, în România, nicio lege nu prevede sancțiuni pentru cei care se plimbă prin oraș cu un piton.

Lucian Goga, DSVSA Mureș: „Pe mine mă miră că niciun cetățean nu a sunat la 112. Se va verifica dacă reptila este înregistrată.”

Szantho Jozsef, director Grădina Zoologică Târgu Mureș: „În alte țări există legislații foarte clare unde animalele periculoase pot fi ținute de particulari numai cu aprobări și chiar vecinii direcți trebuie să fie de acord. În România legislația nu e severă. În alte țări există o listă cu animale primejdioase. Asta e considerat animal primejdios. E iresponsabil ca cineva să meargă într-un restaurant unde sunt și copii.”

