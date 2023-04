VIDEO șocant. Un aligator de 1,5 metri a fost înghițit cu totul de un piton uriaș, de 18 metri. ”N-am mai văzut așa ceva”

În această înregistrare putem vedea cum oamenii de știință taie șarpele uriaș pentru a scoate aligatorul decedat, care fusese înghițit cu totul.

Videoclipul a fost postat prima dată pe Instagram de Rosie Moore, un om de știință din Florida, potrivit Business Insider.

Moore a scris pe Instagram că oamenii care l-au găsit au eutanasiat șarpele și apoi l-au predat laboratorului lor de cercetare, pentru a efectua o necropsie pentru și a colecta probe.

"Ne-au sunat și ne-au spus că este un obiect mare în el. Ne-am gândit că este fie o căprioară, fie un aligator. Este, cu siguranță, șocant. Este pentru prima dată când văd așa ceva. Nu am văzut niciodată un piton cu așa ceva în el", - a declarat Moore pentru Daily Mail.

Pitonii birmanzi trebuie eutanasiați în Florida, deoarece sunt specii invazive, care reprezintă o amenințare importantă pentru diverse animale sălbatice indigene din ecosistemul unic al Everglades.

Moore a precizat pe Instagram că descoperirea șocantă evidențiază problema pitonilor invazivi în Parcul Național Everglades din Florida de Sud, deoarece reptilele au o durată de viață lungă și se reproduc rapid, hrănindu-se cu o mare varietate de animale.

Pitonii birmanzi nu sunt nativi din Florida. Se crede că specia a fost eliberată în sălbăticie de către proprietari iresponsabili de animale de companie exotice.

5-foot alligator found in the body of an 18-foot Burmese python. pic.twitter.com/wqDs1Oomze