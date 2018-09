Un bărbat a dat peste finul său cu mașina și de teamă că l-a ucis s-a aruncat în fața trenului

Gest şocant făcut miercuri seară de un şofer de 49 de ani din Vrancea. Omul, aflat în conflict, se părem, cu un fin al său, a dat peste el cu maşina şi a fost convins că l-a omorât.

Victima supravieţuise însă şi a fost capabilă să le spună poliţiştilor ce s-a întâmplat. Când anchetatorii au vrut să verifice povestea, l-au găsit pe şofer mort, pe calea ferată. Se pare că bărbatul, cuprins de spaimă şi remuşcări la gândul că a comis o crimă, s-a sinucis.

Bărbatul de 39 de ani, lovit de maşină, tocmai coborâse din vehicul când a fost izbit, în plin, pe o stradă din Focşani.

Imediat, a căzut la pământ, iar şoferul de 49 de ani a fugit, convins probabil că a comis o crimă. Nu ştia că victimă lui scăpase cu viaţă.

Martor: "Am auzit o bubuitură puternică. Maşina care a trecut avea vitează foarte mare. A zis că nașu l-a lovit, am scos o pătură, l-am învelit, am sunat la 112."

Pietonul rănit a sunat apoi la 112 şi le-a spus poliţiştilor numărul de înmatriculare şi marca autoturismului care l-a acroşat.

Agenţii au găsit automobilul în curtea proprietarului, dar între timp, se petrecuse accidentul de pe calea ferată.

Omul fusese spulberat de un tren. Mecanicul garniturii povesteşte că bărbatul i-a apărut brusc în faţă şi nu a mai putut evita impactul.

După ce au obţinut mai multe infiormații, anchetatorii merg şi pe varianta ca şoferul să fi premeditat accidentul şi să-l fi lovit intenţionat pe bărbat. Cei doi erau nas şi fin şi, în ultima vreme, avuseseră mai multe conflicte.

Anchetatorii au aflat cei doi -naș şi fin- aveau mici afaceri în domeniul agricol şi deţineau, fiecare, câte o fabrică de tărâțe la ieşirea din Focşani. Vecinii spun că se înţelegeau bine dar, în ultima vreme, relația dintre ei devenise din ce în ce mai tensionată.

Probleme familiare sau în afaceri, încă nu se ştie ce l-a făcut pe bărbatul de 49 de ani să încerce să-i ia viaţa finului său. Şoferul de 49 de ani, care ar fi premeditat accidentul, este tatăl unei fetiţe de 2 ani. Întreaga comunitate este şocată de această întâmplare. Cercetările în acest caz continuă.

