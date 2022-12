Un mort și mai mulți dispăruți după o explozie în insula anglo-normandă Jersey | VIDEO

Şeful poliţiei din Jersey, Robin Smith, a declarat într-o conferinţă de presă că "o duzină" de locuitori sunt încă daţi dispăruţi după incidentul de la Saint Helier, în sudul insulei. O "puternică explozie" a avut loc în jurul orei 4.00 dimineaţă, a precizat şeful poliţiei locale, potrivit Agerpres.

WATCH: #BNNUK Reports.

After reports emerged of an explosion in the early hours of Saturday, a large area in St Helier has been cordoned off.#Jersey #explosion #UK #Accident pic.twitter.com/35rfgR2LcH