Un băiețel de 4 ani, scăpat de sub supravegherea părinților, a murit înecat într-un canal dintr-un sat din județul Brașov

Un băiețel de 4 ani a murit înecat într-un canal dintr-un sat din județul Brașov.

Scăpat de sub supravegherea părinților, copilul s-a jucat prin curtea unei ferme şi a alunecat în bazinul pe care ciobanii îl folosesc la tratamentul oilor.

Când tatăl său l-a găsit, era deja mort, iar echipajele de salvare sosite de urgență n-au mai avut cum să-l salveze.

Familia copilului locuiește în satul Ticușul Nou, din județul Brașov, într-o căsuță sărăcăcioasă aflată chiar lângă ferma de oi unde tatăl lucrează cu ziua. Bărbatul povestește că era plecat în sat cu treabă, iar băiețelul de 4 ani a rămas în grija mamei. Femeia, care mai are un bebeluș de 6 luni, nu a băgat de seamă când copilul a plecat la joacă. Când a constatat că lipsește și-a alertat soțul.

Dionisie Rohan, tatăl copilului: "Eu am fost pe acolo, roata prin sat, pe la oi şi nu am dat de el. Şi am venit aici şi i-am văzut hainele. Plutea”.

Daniela Pârlea, mama copilului: "L-am cătat peste tot, pe acolo, prin sat!"

Alertate de urgență, mai multe echipaje de salvare au fost mobilizate la fața locului și a fost solicitată chiar intervenția unui elicopter SMURD. Pentru băiețelul de 4 ani nu s-a mai putut face nimic. Murise înecat în canalul pe care ciobanii îl folosesc pentru tratamentul oilor.

Bărbat: "E un canal în care spală oile primăvara, când le scoate. Dar nu e mare canalul dar o mai fost apa".

Bărbat: "Acolo trebuia închis, trebuia acoperit bazinul de la oi, trebuia acoperit să aibă grijă".

Procurorii ancheteză acum acest caz. Primii chemați la audieri sunt chiar părinții.