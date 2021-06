Un băiat de 14 ani s-a înecat într-o balastieră din Prahova, după ce malul s-a surpat. Ieșise de la Evaluarea Națională

Tragedie în Prahova, la Gura Vitioarei, unde un băiat de 14 ani a sfârșit în apele unei balastiere.

Abia ieșise de la proba de matematică a evaluării naționale, şi s-a înecat atunci când a vrut să "încerce" apa cu mâna.

Dar malul nisipos pe care stătea s-a rupt. Alţi doi băieţi, care erau împreună cu el, au ajuns în apă, însa aceștia au reușit să iasă la suprafață. Trupul băiatului a fost scos de pompierii militari, însă manevrele de resuscitare au fost zadarnice, și a fost declarat decesul.

Băieţii s-au plimbat preţ de câteva minute pe malul abrupt şi mâlos rămas în urma excavaţiilor. Dintr-o dată, totul s-a prăbuşit, şi adolescenţii care abia ieşiseră de la examenul de evaluare naţională au ajuns în apă. Unul dintre ei însă nu a mai reuşit să se salveze.

„El nu a venit cu gândul pentru a face baie, el a venit cu colegii mai mulţi şi a încercat apa a intrat în margine mergând pe margine dintr-o dată s-a scufundat, neştiind să înoate şi nedându-şi seama ce s-a întâmplat, pericolul - alţi doi colegi au sărit să îl scape"

„Au fost la o pizzerie după examen şi după aceea au venit aicea, au mai fost doi copii salvaţi şi el nu mai... ajunsese la fund şi s-au salvat copiii... erau în posibilitate de înec încă doi copii" a relatat un localnic.

Echipajele de intervenţie au fost chemate de apelul disperat la 112 al martorilor. Pompierii militari l-au căutat pe băiat zeci de minute.

Lt. col Ciprian Nan, Detaşamentul de Pompieri Vălenii de Munte: „Când am ajuns la faţa locului am lansat la apa două bărci pneumatice cu echipajele aferente şi un scafandru autonom. S-au făcut căutări. Din nefericire am găsit victima fără semne vitale, în continuare se aplică măsuri de resuscitare.”

Localnicii sunt convinşi că tragedia putea fi evitată dacă zona ar fi fost împrejmuită sau păzită.

„Cam 6-8 metri are adâncime este foarte adâncă şi nici noi n-am ştiut de bazinele astea. Au fost mai mulţi şi nepoata mea şi doi nepoţi. A alunecat pe marginea aia acolo fiind nisipul ud alunecos normal că s-a dus în apă."

„Este o durere foarte mare, mai ales că este de seama băiatului meu. Ne pare extrem de rău, chiar nu putem să facem nimic. Un băiat? Nemaipomenit, nu avem altceva de zis…" au mai spus oamenii din zonă.

Manevrele de resuscitare făcute timp de zeci de minute au fost din păcate inutile pentru băiat.