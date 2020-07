VIDEO. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit peste o casă în Germania. Sunt trei morţi

Nu se ştie deocamdată dacă printre victime se află şi pilotul avionului, prevăzut cu două locuri. În timpul inspectării proprietăţii, pompierii au găsit un copil - probabil un rezident al clădirii - care era uşor rănit, a spus purtătorul de cuvânt.

De asemenea, membrii echipelor de salvare au găsit o paraşută lângă locul accidentului, despre care poliţia presupune că este paraşuta de urgenţă a aeronavei, scrie Agerpres.

Three dead after small plane hits hot-air balloon before crashing into apartment block in Wesel, Germany (Video: Moeter 81). https://t.co/arIHpFQHUB pic.twitter.com/NKoXL1F6SU