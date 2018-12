Un an de când oamenii din Sibiu ies în stradă zilnic. "I-am întârziat, nu au ordonanţele pe care le voiau”

Pro TV

Se împlinește un an de când oamenii din Sibiu ies zilnic în stradă ca să își strige nemulțumirile legate de actuala putere.

Protestul numit "Vă vedem" a continuat și marți, în ciuda frigului. Și, pentru a marca momentul, manifestanții au stat 12 ore în fața sediului PSD din oraș.

Ninsoarea nu i-a oprit pe cei două sute de oameni din Sibiu să iasă din nou în stradă. Totul a început acum un an, odată cu încercarea puterii de a modifica legile justiţiei.

"I-am întârziat, nu au ordonanţele pe care le voiau, Europa s-a activat şi pune presiune pe ei. Sunt sigur că fără revolta străzii nu s-ar fi întâmplat", este de părere un protestatar.

"Eu cred că vremurile acestea vor trece şi vom reuşi să schimbăm în mod democratic actuala putere şi actualul Parlament", spune un alt protestatar.



"Dacă am rezistat să stăm aici un an de zile şi să protestăm pentru drepturile noastre şi pentru o justiţie cât mai corectă şi fără politic, cred că vom reuşi, iar mesajul nostru "we will rock you" cam asta înseamnă", a transmis un tânăr.

"E singura cale, încercăm şi prin muzică şi prin orice, altceva nu ştim să facem, noi nu ştim să fim nici duri, nici rai, nici să minţim", a spus un alt tânăr.

Prin mişcarea paşnică numită "Vă Vedem", oamenii vor să îi avertizeze pe politicieni că nu sunt orbi, ci dimpotrivă, observă şi sancţionează deciziile din politică.

Protestul care durează de 365 de zile a captat şi atenţia jurnaliştilor străini, care au scris despre problemele din societatea românească.

