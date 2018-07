UE întreabă cetăţenii dacă doresc păstrarea sau renunţarea la ora de vară

Comisia Europeană a lansat un sondaj, care poate fi completat până în data de 16 august, prin care cetăţenii din UE sunt întrebaţi dacă doresc păstrarea orei de vară sau renunţarea la aceasta precum şi dacă preferă ora de vară - când ceasurile sunt date cu o oră înainte - sau ora de iarnă, transmite Agerpres.

Sondajul vine ca urmare a rezoluţiei adoptate de Parlamentul European în februarie referitoare la reevaluarea regimului schimbării orei precum şi în urma solicitărilor cetăţenilor şi a câtorva state membre, precizează Comisia Europeană.

Chestionarul conţine cinci întrebări prin care respondenţii sunt rugaţi să-şi evalueze experienţele legate de schimbarea orei, să spună dacă doresc continuarea acestei practici sau desfiinţarea sa, motivându-şi opţiunea, să specifice dacă preferă ca ceasurile să rămână permanent date înainte sau înapoi.

We have launched a consultation on the daylight saving time clock changes to evaluate whether or not the rules should be changed.

Share your views by filling in the online questionnaire, available in all EU languages → https://t.co/dTd8oRGRcV #EUHaveYourSay pic.twitter.com/TEZYzAf45Q