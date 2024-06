Ucraina a început oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. „Suntem încrezători”

„O Ucraină puternică nu este posibilă fără UE, iar o UE puternică nu mai este posibilă fără Ucraina”, a declarat premierul ucrainean Denîs Şmîhal în deschiderea negocierilor.

Preşedintele Consiliului European Charles Michel a salutat un „moment istoric”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a zgârcit în superlative pentru a saluta deschiderea acestor negocieri aşteptate cu nerăbdare de către Kiev, la peste doi ani de la începutul invaziei ruse.

„Negocierile de aderare pe care le deschidem azi (marţi), vor fi riguroase şi exigente”, a declarat, la rândul său, ministrul belgian de Externe Hadja Lahbib, a cărei ţară deţine preşedinţia Consiliului UE, din care fac parte statele membre.

