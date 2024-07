Un bărbat a murit înecat în Eforie Nord, după ce „s-a luptat” toată ziua cu salvamarii ca să se arunce în valuri

Iar când bărbatul a intrat în valurile furioase, cu un colac, salvamarii își terminaseră programul, așa că nimeni nu a putut interveni. Culmea e că de-a lungul zilei, omul fusese avertizat de ei, şi scos din apă de mai multe ori. Dar și-a forțat norocul...

Marea a fost joi foarte agitată, dar turistul nu a ţinut seama de pericol, în ciuda avertismentelor salvamarilor.

Gelu Vătămănescu - şeful salvamarilor din Eforie: „Omul acesta toată ziua s-a distrat, la propriu, a făcut ce a vrut, a fost scos din apă o dată, la plecare unul dintre salvamari i-a spus când s-a terminat programul vezi, aveţi grijă, mai sunt 20 de minute, noi o să plecăm acasă, să nu mai intraţi că este pericol. Și salvamarul de pe jet l-a avertizat! Da, toată lumea, dar ştiţi cum e, când omul o cauta… am făcut tot ce am putut!”

După ora 19, când salvamarii se retrag de pe plajă, turistul a crezut că e momentul ideal pentru scăldat. Bărbatul de 44 de ani a aşteptat ca salvamarii să îşi termine programul. Imediat după, a luat un colac şi a intrat să facă o baie în mare. A mers până la geamandură. Câteva minute mai târziu, pentru că soţia nu l-a mai zărit, a dat alarma.

Salvamarii au luat ATV-urile şi au plecat spre locul indicat.

Mihai Stoian, salvamar: „Mă pregăteam să plec acasă. Am văzut că colegii mei se grăbeau să meargă să salveze un om. Am ajuns maxim într-un minut, am căutat pe la fund, 5 minute, nu am găsit nimica, m-am băgat la fund, am dat cu mâinile aşa, când am băgat mâna la fund am dat de el.”

Reporter: Era marea agitată?

Mihai Stoian: „Foarte agitată, valuri de doi metri şi ceva.”

L-au scos pe bărbat la mal, iar în zonă a fost trimis şi un elicopter SMURD, dar eforturile salvatorilor au fost zadarnice. Salvamarii atrag din nou atenţia turiştilor că la mal se pot forma gropi adânci și curenți periculoși, care-i pun la grea încercare și pe înotătorii experimentați.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: