Turcia și Siria își plâng morții, peste 11.700. Revolta oamenilor flămânzi și împietriți de durere, revărsată pe guvern

În special în Turcia, sinistrații flămânzi, înfrigurați, mulți rămași fără oameni dragi sunt revoltați de felul în care autoritățile gestionează situația. „Este imposibil să fii pregătit pentru dezastre ca acesta”, a spus președintele Erdogan, care a vizitat zonele devastate de cele două cutremure uriașe.

Binele are puterea să triumfe

Un baiețel sirian pe nume Muhammed, prins sub moloz aproape 45 de ore în Hatay, Turcia, a primit apă de băut dintr-un capac de sticlă, înainte să fie salvat. Sunt bine și cei doi frați prinși sub o placă de beton, unul peste altul. Imaginile cu surioara mai mare care își mângâia pe cap frățiorul au emoționat o lume întreagă.

Este neînchipuit de mult moarte printre ruine, însă iată că binele mai are încă puterea să triumfe.

La aproape două zile după primul cutremur, cu magnitudinea 7,8, salvatorii au scos dintre ruinele unui bloc prăbușit un băiețel de trei ani. S-a întâmplat la Kahramanmaraș, un oraș nu departe de epicentru. Tatăl celui mic, el însuși salvat mai devreme, plângea și își săruta fiul pe frunte, după ce Arif a fost urcat în ambulanță.

Câteva ore mai târziu, la Adiyamano, oamenii aplaudau încă un miracol. În acest caz, un bunic își săruta nepoata de zece ani și o îmbărbăta.

Cosmin Stan: „Mormanul de moloz din spatele meu a fost, până luni dimineața, un bloc identic cu acesta de aici, îl vedeți.11 etaje, 80 de apartamente, un bloc construit în anul 1998. Din nefericire, însă iată unul dintre aceste blocuri nu a rezistat. Este făcut acum una cu pământul. S-a făcut o liniște mormântală pentru că salvatorii sunt pe mormanul de moloz și au spus că au auzit zgomote din interior. Ni s-a cerut să facem liniște și toată lumea tace pentru a-i lăsa pe cei care scormonesc în moloz să-i găsească pe cei care încă mai trăiesc”.

Oamenii fac liniște pentru ca salvatorii să-i audă pe cei care sunt prinși sub dărâmături

Dar sunt atât de multe construcții dărâmate, încât salvatorii profesioniști turci și cei din străinătate nu au cum să ajungă peste tot. La Antakya, aproape de granița cu Siria, voluntarii lovesc cu baroase și târnăcoape în bucățile mari de zidărie. Alte unelte nu au.

Deși nu se aude nimic, oamenii tot îi strigă pe ai lor, în speranța că vor primi un semn de viață. Pe margine, rudele sunt cuprinse de disperare.

Localnic: „Nu avem curent electric. Oricum nu avem utilaje mai puternice pe care să le folosim pe lângă ce avem noi. Până acum n-am primit niciun fel de sprijin de la guvern”.

Localnic: „Nimeni nu a venit aici să ne ajute. De 40 de ore! Eu sunt aici de 40 de ore. Nimeni nu a ajuns aici”.

Mamele vorbesc cu copiii pe care poate nu îi vor mai vedea niciodată în viață.

Mamă: „Fii puternic! Fii tare! Suntem aici. Guvernul nu e aici! Ajunge”!

Localnic: „Nimeni, un singur suflet să fi venit și aici să ne dea ajutor. Nu avem nici apă să bem, nici pâine să mâncăm”.

Jafuri la supermarketurile din Antakya

În Antakya, orașul de la graniță, este dezastru. Acolo sunt și foarte mulți sirieni, care au fugit de războiul din țara lor. Pe de altă parte, primarul este dintr-un partid de opoziție și, imediat, au apărut suspiciunile că din această cauză, localnicii primesc cu întârziere ajutor de la guvern.

În aceste condiții au apărut jafurile la supermarketuri. „Ne e foame”, le-au spus localnicii jurnaliștilor străini. Doar că unii au fost filmați furând și televizoare.

Totuși, acestea sunt imagini cu salvatorii veniți de la Istanbul, la Antakya.

Salvator: „Acum o scoatem pe Serap Ela”.

Părinți: „Vino aici, iubirea mea! Nu te teme”.

Fetiță: „Mă doare prea tare”.

O suprafață de 135.000 de kilometri pătrați, afectată de cele două cutremure

În Turcia, suprafața afectată de cele două cutremure de miercuri este de 135.000 de kilometri pătrați, jumătate din teritoriul României. Seismologii spun că platoul anatolian s-a deplasat cu câțiva metri ca urmare a acestor seisme, care ar fi eliberat o energie echivalentă cu 100 de bombe atomice, cum a fost cea de la Hiroshima.

Președintele Tayyip Erdogan a vizitat sudul Turciei pentru a vedea cu ochii lui distrugerile. Însă a fost primit cu revoltă în unele zone calamitate, oamenii reproșându-i reacția întârziată a autorităților.

Imagini dramatice în Siria

Imagini dramatice cu salvări vin și din Siria, unde șase membri ai unei familii au fost scoși dintre dărmături la Idlib. În regiunea controlată de rebeli intervin „Căștile Albe”, cum este cunoscut serviciul de protecție civilă. În anii de război civil, acest grup a salvat mii de oameni, după bombardamente atât ale forțelor regimului de la Damsac, cât și ale forțelor ruse, care îl sprijină pe Bashar al Assad, dar salvatorii Căștilor Albe sunt compleșiți de amploarea dezastrului, și au mare nevoie de întăriri.

Pe de altă parte, Ministerul rus al Apărării a difuzat imagini cu poliția militară din trupele sale desfășurate în Siria în misiuni de salvare a sinistraților, la Alep.

Cosmin Stan se află în regiunea Antep și prezintă informații de ultimă oră de la fața locului

Cosmin Stan: „Un miracol este așteptat și aici, la Gaziantep. Toți ochii, toată opinia publică este îndreptată aici, către această zonă, unde vedeți că salvatorii depun eforturi susținute chiar și la această oră. Au făcut-o întreaga zi pentru că sunt informații că sub aceste ruine încă mai bat trei inimi. Este vorba despre o familie – mama, tata și copilul lor de doi ani și jumătate - care se află sub aceste dărâmături și din partea cărora s-au auzit strigăte de ajutor. Toată ziua au lucrat salvatorii aici, încercând să ajungă la ei. Chiar în timpul operațiunilor de salvare, unul dintre salvatori a fost rănit, pentru că o bucată de beton i-a căzut peste picior, dar iată că nu au renunțat la misiunea lor și continuă până când o vor duce la îndeplinire. Din păcate, însă fiecare minut care se scurge, se scurge în defavoarea celor care încă mai sunt sub ruine și care se speră că au supraviețuit și vor rezista până când salvatorii vor ajunge la ei. Aceasta a fost o clădire de opt etaje, precum cea de lângă, care stă și ea să cadă. Chiar au fost mai multe momente de panică astăzi aici, când echipele de intervenție credeau că se va prăbuși, pentru că, vedeți, pilonii de susținere sunt, practic, rupți și întreaga clădire stă acum să cadă. Au fost, de asemenea, foarte multe momente dramatice pentru că, din când în când, salvatorii cer liniște totală, pentru că, așa cum ați văzut, încearcă să ajungă la persoanele prinse sub dărâmături”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 08-02-2023 20:07