Tudor Duma, prietenul lui Vlad Pascu, a avut 6 dosare penale legate de droguri. În plus, și-ar fi amenințat tatăl în trecut

Unul dintre ei este Tudor Duma, zis Maru, un personaj controversat, care se laudă cu isprăvile sale pe rețelele sociale. Același individ, care a intrat ilegal în spitalul Floreasca, unde a căutat medicamente, are în spate un lung istoric legat de consumul de droguri.

Tudor Duma, zis Maru, era live pe o rețea de socializare în timp ce a intrat în Spitalul Floreasca din București, în căutare unor medicamente, cum ar fi oxicodona, un analgezic puternic, din categoria opiodelor. A încercat să intre în depozit, dar nu a reușit așa că a plecat acasă cu câteva doze de ser fiziologic. Dar a revenit mai târziu la spital.

Pentru cei care îl urmăreau în timp real, pe internet, tânărul a avut și un mesaj: „101, 1312”.

Aceste combinații de cifre pe care Maru le are desenate pe unghiile colorate sunt cunoscute printre tineri. 101 înseamnă LoL, tradus Lot of Laughs, un acronim pe care tinerii îl folosesc când vor să iși exprime amuzamentul. Iar 1312 reprezintă ACAB, un acronim pentru ALL COPS ARE BASTARDS, care inseamnă toți ”polițiștii sunt nenorociți”.

Pe altă rețea de socializare Maru indruma consumatorii de droguri să ia anumite medicamente de la cineva care le fura din spital sau să le fure chiar ei. În plus, povestea despre episoadele de sevraj prin care trece și ce combinații periculoase de droguri lua.

Într-o alta postare a spus că are inclusiv un ordin de restricție, ca să nu se mai apropie de tatăl său. Tudor Duma era acuzat de propriul tată că, drogat fiind, l-ar fi îmbrâncit. Anul trecut, în toamna, tânărul ar fi baricadat ușa de la intrare cu mobilă și a dat muzica la maxim. Polițiștii chemați în ajutor prin 112 au intrat în casă și l-au imobilizat. În camera lui, găsiseră și arme cu care și-ar fi amenințat tatăl în trecut: 7 cuțite și o sabie de un metru.

Împotriva tânărului a fost deschis un dosar penal, pe care procurorii au fost nevoiți să-l închidă pentru că tatăl nu a mai dorit să îl denunțe. În schimb, împotriva lui Maru a fost emis un ordin de protecție pentru șase luni.

„Obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime de 200 metri faţă de reclamant; Obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime de 200 metri faţă de reşedinţa reclamantului şi faţă de locul de muncă al reclamantului” – se arată în ordinul de protecție.

Sursa: Judecătoria Sectorului 2



Tudor Duma a avut într-un scurt timp șase dosare penale legate de droguri. În mai multe rânduri, a fost prins cu substanțe ilegale asupra lui, însă pentru că era minor sau cantitatea prea mică, dosarele penale au fost închise.

