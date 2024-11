Trei tineri au primit șansa la un viitor mai bun cu ajutorul burselor Bookland, susținute de PRO TV. Povestea lor emoționantă

Statisticile arată că unu din 4 copii, care învață în școlile de la țară, nu merge la liceu și se angajează pentru a aduce un ban în gospodărie.

Acest lucru poate fi schimbat. 3 tineri au primit șansa la un viitor mai bun cu ajutorul burselor Bookland, susținute de PRO TV.

Pavel are 14 ani și este în clasa a 8-a la o școala gimnazială aflată la câțiva kilometri de casă.

În fiecare dimineață parcurge traseul cu microbuzul școlar.

Ne-a spus că mereu, după lecții, face exerciții în plus la matematică, unde a reușit să ia numeroase diplome şi medalii la olimpiade.

A aplicat pentru bursa Bookland, cu speranța de-ași urma visul. Vrea să ajungă inginer agronom.



Pavel Ioan Constantin, elev: „Știu de la fratele meu și de la tata. Mi-au spus să-mi găsesc un loc de muncă fără multă muncă fizică deoarece este foarte greu. Eu vreau să-i fac mândri și să le arăt că o să fac ce m-au sfătuit”.



Mama lui Pavel: „Am trei copii în școli nu doar el. I-am învățat că dacă nu trag de dânșii nu o să reușească. Noi ca părinți susținem cu idei, financiar, restul depinde de ei.”

Și Andrada Lungu, o elevă de 10 din comuna Vlădești, județul Argeș, a aplicat pentru bursă.



Andrada Lungu: „Îmi place matematica pentru că-mi place foarte tare să calculez, să desenez figurile geometrice, să aplic toate teoremele, să înțeleg cum trebuie să le aplic și mi-a dezvoltat foarte mult gândirea logică, matematica.”

La 14 ani, singurele ei jucării sunt pianul și vioara. Fata spune, însă, că mereu își face timp să se joace cu Lolă, pisicuța ei de numai 2 luni.

Când era mică, a găsit într-o cutie vioara mamei și s-a îndrăgostit pe loc. Așa că încă din clasa întâi a dat examen la o școală de muzică din Câmpulung, unde merge de două ori pe săptămână.



Andrada Lungu: „Apoi vreau să continui cu facultatea de muzică și să ajung la orchestră, să cânt într-o orchestră. Acesta este visul meu, să cânt într-o orchestră.”

Printre cei care s-au înscris pentru bursele din acest an, oferite de BookLand și PRO TV, se numără și Ioana, o elevă din judeţul Buzău.



Ioana Alexandra Avornicului – elevă: „Materia mea preferată este biologia, în general prefer materiile realiste, de pe profilul real. Elevii ar trebui să conștientizeze cât de importantă este educația mai ales în această epocă, în această lume în care tehnologia a luat amploare și importanța educației ... educația ne deosebește, ne ajută să ne dezvoltăm atât pe plan mental cât și în restul planurilor”.



Și în acest an, postul nostru de televiziune susține educația. Două dintre cele 3 burse în valoare de 35 de mii de euro sunt sponsorizate de PROTV.



Hanaan Yaseen Baciu, Strategy& ESG Manager PROTV: „Pro TV susține investiția în educație. Noi considerăm că investind în educație aducem o valoare cât se poate de importantă generațiilor următoare, care nu fac decât să continue ceea ce noi am început prin transmiterea de la generație la alta a unor valori și a unor decizii concrete”.



Pentru elevii care au rezultate excelente la învățătură și vor să-și continue studiile, bursele BookLand reprezintă șansa la un viitor mai bun. Ei sunt susținuți financiar și primesc, astfel, stabilitate pentru a se putea concentra asupra performanțelor academice.



Mihaela Petrovan, preşedinte Bookland: „Cu 35000 € un copil din mediul rural are șapte ani cazare, masă, transport, rechizite cărţi, de ale gurii are tot ce i trebuie ca să își facă școala. Mediul rural este o jumătate din România care merită văzută și ascultată”.



