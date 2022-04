10 medici și asistente de la Institutul Fundeni și de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” sunt alături de ea. Fetița a fost suspectată inițial că ar avea hepatita cu cauze necunoscute, semnalată în mai multe țări. Dar în cazul ei, analizele au arătat că suferă de boala Wilson.

Transplantul de ficat este singura șansă a fetiței care luni, pe 2 mai, va împlini cinci ani.

Tatăl fetiței: ”Este ziua ei, sperăm că asta va fi cadoul ei, șansa la o nouă viață”.

Dana Tomescu, doctoriță: ”Fetița e într-o stare gravă, este într-o stare de insuficiență hepatică acută. Este un copil subponderal, denutrit și e cu un grad de imunodepresie pe analizele pe care le are. Deci e un copil mai mic decât ar trebui să fie pentru vârsta lui, ca greutate și ca înălțime. Nu este o intervenție programată, este o intervenție de urgență și ceasul bate”.

Echipa medicală care efectuează transplantul este formată din 10 persoane, doctori și asistente. Laura Bălănescu este specialistul de chirurgie pediatrică venit de la Grigore Alexandrescu, iar profesorul Vlad Brașoveanu are expertiza necesară pentru realizarea trasnplantului de ficat. Copila va primi o bucată de aproximativ 200 de grame din ficatul unui tânăr de 17 ani care a fost în moarte cerebrală.

Este nevoie de această echipă mixtă pentru că în România nu există un centru de transplant pediatric. Medicii spun că, dacă totul va decurge bine în timpul intervenției, recuperarea copilului poate fi îndelungată.

Vlad Brașoveanu, chirurg: ”În perioada post operatorie, recuperarea fetiței va fi un pic mai lentă pentru că evident, fiind subnutrită, procesele de recuperare sunt mai lente”.

Părinții spun că fetița lor a început să se simtă rău în urmă cu aproape o lună.

Tatăl fetiței: ”A început să aibă dureri abdominale undeva pe 1, atunci am sunat la doctorul pediatru. Am fost chemați la dânsul luni, cum am ajuns ne-a trimis să o internăm de urgență, părea că are hepatiă. Se vedea din culoarea pielii la față și ochișorii se îngălbeniseră”.

Pe 4 aprilie, fetița a fost adusă la Grigore Alexandrescu, în București, și pentru că medicii nu reușeau să găsească o cauză a infecției, a fost raportată ca primul caz din România cu hepatită misterioasă. Între timp, analizele au arătat că ar avea boala Wilson. Cu gândul că fata lor are acum o speranță, părinții mulțumesc familiei care a acceptat să doneze ficatul.

Georgiana, mama fetiței: ”Ne pare rău pentru suferința lor, dar totodată le și mulțumim că au acceptat să doneze, le sunt recunoscătoare”.

Intervenția chirurgicală a început puțin după ora 18. Medicii spun că ar putea dura între 4 și 8 ore.