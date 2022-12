Trafic-record de mărfuri în Portul Constanța. Rusia a adus în România cea mai mare cantitate de produse petroliere

Asta înseamnă, că România a câștigat zeci de milioane de euro. Suprinzător, Rusia este țara din care a ajuns la noi cantitatea cea mai mare de produse petroliere.

79 de nave așteptau, marți, la prânz, să intre la descărcat sau încărcat în Portul Constanța. Dar sunt zile când toate cele 140 de dane sunt pline.

Mihai Teodorescu, directorul executiv al Portului Constanța: „Este un an record. Vom depăși 70 de milioane de tone. Relațiile principale sunt cu Ucraina, Georgia, Brazilia, Turcia, Italia”.

Datele strânse după primele zece luni ale anului arată că traficul de mărfuri prin Portul Constanța a depășit cu 10% nivelul record înregistrat în 2021.

Două țări non UE conduc în topul traficului de mărfuri prin Portul Constanța. Pe primul loc este Rusia, de la ei am importat petrol și minereuri, mărfuri care reprezintă mai mult de 18% din total, iar cu Turcia am schimbat cereale. De altfel, în primele zece luni ale lui 2022, peste o treime din mărfurile care au ajuns în port este reprezentată doar de cereale, iar pe umătorul loc sunt produsele petroliere care totalizează 21,5%.

Mărfurile venite din Rusia se vor împuțina anul viitor. Restricțiile impuse de Uniunea Europeană au făcut ca aceste importuri să nu mai fie profitabile. Totuși Portul Constanța va rămâne un punct important pentru rutele comerciale estice, spre Africa sau Asia.

Alexandru Toader, directorul unui terminal de minerale: „Creșterea include și noi rute pentru materiile prime solide vrac apărute ca urmare a evenimentelor din Rusia. Am suplimentat și personalul, dar a trebuit să ne mărim și capacitatea tehnică de operare”.

Claudiu Vuță, directorul unei companii portuare: „Un volum ridicat de mărfuri asigură un volum ridicat de disponibilități bănești care vor intra în conturile operatorilor, dar și pe orizontală care se duc în lanțul logistic. Cel puțin câteva zeci de milioane de euro creștere”.

Pe lângă cereale și minereuri, a crescut și numărul containerelor care au tranzitat portul.

Peste 63 de milioane de tone de mărfuri au trecut prin Portul Constanța până la sfârșitul lunii octombrie.

