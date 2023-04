Tot mai multe inspectorate de pompieri din țară primesc în dotare camere de luat vederi cu termoviziune

Echipamentele pot "vedea" obiectele dintr-o încăpere în funcție de temperatura acestora și, astfel, chiar și în condiții extreme pot identifica o persoană rănită sau care și-a pierdut conștiența.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Galați a primit recent două astfel de camere, printr-o finanțare de la Consiliul Județean.

Camerele cu termoviziune primite de pompierii din Galați sunt același model cu echipamentele folosite de salvatorii din Statele Unite ale Americii. Cel mai des și-au dovedit eficiența în clădirile pline de fum, prin care nu se poate vedea cu ochiul liber.

Această cameră poate face uneori diferența dintre viață și moarte. Nu este chiar ca în filmele științifico-fantastice, nu poate să vadă, de exemplu, prin pereți, dar îl poate ajuta pe un pompier, atunci când pătrunde într-o încăpere să observe, chiar și prin fum, dacă sunt victime căzute la pământ".

Pentru că echipamentele indică temperatura, intervențiile salvatorilor se pot concentra pe focare, sau pe punctele critice. Așa s-a întâmplat recent, în timpul unei operațiuni de stingere, la o clădire cu două etaje din centrul orașului Galați.

Mihai Lăcătuș, șef gardă intervenție ISU Galați: "Incendiul se manifestă la tavanul clădirii, cu pericol foarte mare de propagare la pod. Dar, cu ajutorul camerei, am pus pe acoperiș, am văzut cu exactitate unde este temperatura cea mai ridicată, am realizat o deschidere și am reușit să limităm la cinci metri pătrați de acoperiș, din 300 de metri".

Camerele cu termoviziune nu sunt ieftine, dar merită fiecare ban, spun pompierii.

Costel Fotea, președinte Consiliul Județean Galați: "Vreo 42 de mii de lei. Nu suma este importantă, este important ceea ce fac aceste camere pentru a proteja atât pompierii, cât și pe cei pe care trebuie să îi identifice și să-i scoată din incendii".

Una dintre aceste camere va ajunge și la pompierii din Tecuci. Echipamentele sunt foarte simplu de folosit, sunt rezistente la șocuri și la temperaturi extreme.

Dată publicare: 11-04-2023 17:16