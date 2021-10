Tot mai multe badante pleacă din Italia, pentru că refuză vaccinarea. Sunt cam un milion de românce care îngrijesc bătrâni

Unele românce care îngrijesc bătrâni în Italia renunță la slujbă și se întorc în țară pentru că refuză să se vaccineze.

Presa italiană vorbește de peste 600.000 de femei, majoritatea din România, iar mai bine de 50% nu s-au imunizat. De la jumătatea lunii, pașaportul digital va fi obligatoriu în Italia, și la locul de muncă, fie la stat sau la privat, iar autoritățile le vor da amenzi, de până la o mie de euro, celor care nu sunt vaccinați.

„Vreau să vă arăt bagajele mele, care le fac acuma pentru trimis în România, asta e parte dintre ele. Aici sunt geamantanele, aici sunt cutiile unde trebuie să mai fac bagaje, aici sunt hainele, pe dulap mai sunt” explică o femeie aflată într-o asemenea situație.

După ce a fost mai bine de 20 de ani îngrijitoare în Italia, Maria Negulici îşi face bagajele şi se întoarce acasă. Ne spune că are mai multe probleme de sănătate, inclusiv alergie, şi a refuzat până acum să se vaccineze.

Maria Negulici, îngrijitoare Italia: „Am fost concediată, m-au dat afară de la serviciu, pentru că bătrâna are 87 de ani şi mi-a spus că pentru siguranţă, sănătate, eu vreau să prind pe cineva care are vaccinul. Mi-am depus actele de şomaj, intru în şomaj, nu ştiu cu cât, cred că 80%, salariul eu am fost de 700 de euro”.

Citește și Vești bune pentru femeile care îngrijesc bătrâni în diferite state europene. Ar putea fi plătite corespunzător cu munca lor

Sunt însă şi îngrijitoare care preferă să se testeze pe banii lor de mai multe ori pe săptămână.

Ioana Tudosia, îngrijitoare: „Eu fac în fiecare săptămână, câte două, trei teste. Eu lucrez şi weekendul şi ce iau în weekend, dau pe teste. Eu nu am de gând şi nici nu vreau să mă vaccinez, nu poate să te constrângă nimeni, în viitor dacă o ceară vaccine, o să plec de aici”

Irina Gavrilă, îngrijitoare: „În medie, vreo 6-7 dintre prietenele mele pleacă acasă. Două dintre ele au zis că lor le este frică, familia lor din România nu este vaccinată, iar altele au boală imună şi nu vor să se vaccineze. Două au plecat deja, că le-a spus clar că nu le mai ţine, şi persoana la care sunt eu în loc.”

Florentina Bălășoiu, corespondent PROTV: „Femeile îngrijitoare care nu se vaccinează şi nu mai lucrează în familiile italienilor pot inclusiv să rămână fără ajutorul de şomaj acordat în mod normal în urma unei concedieri. În Italia, sunt peste 600.000 de femei care lucrează legal ca îngrijitoare. Sunt însă şi femei care au grijă de bătrâni şi sunt plătite la negru. Datele organizaţiilor de profil vorbesc de peste un milion de persoane, majoritatea românce.”

Radu Nicolae, Asociaţia Badantelor din Italia: „Datele spun că în acest moment sunt un număr foarte mare de badante care nu şi-au făcut acest vaccin pe motive culturale, faptul că nu au fost promovate în ţările lor şi nu vor să se vaccineze, de frică”.

Între timp, mulţi încearcă să forţeze graniţa şi să prezinte documente false, la intrarea în România. Un român a fost prins cu certificatul de vaccinare al altei persoane. Tot la punctele de trecere a frontierei au fost găsite şi mai multe teste PCR negative, dar falsificate.