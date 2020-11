Toma, pacientul care mărturisea că nu poate respira cu masca de oxigen, a murit. Mesajul fiicei sale: "Îmi cer iertare"

Toma Avrigean, pacientul care a declarat, miercuri, pentru Știrile Pro TV, că nu poate respira nici cu masca de oxigen, după ce la începutul lunii fusese diagnosticat cu COVID-19, a murit.

Bărbatul de 67 de ani era internat în spitalul din Orăştie şi avea nevoie de terapie intensivă, însă medicii i-au spus că nu sunt locuri.

"Nu pot să respir cu masca de oxigen. Medicii au spus că nu este loc la ATI. Ce să mă fac?”, a declarat Toma Avrigean pentru Știrile Pro TV.

Doctorii le-au transmis rudelor să încerce să găsească singure un loc, într-un spital, la ATI. Strigătele de ajutor ale soţiei şi fiicei s-au răspândit pe internet.

Maria Avrigean, soţia pacientului: "Vă rog din suflet să ne ajutaţi. Avem nevoie de ajutorul vostru. Vă rog să ne întindeţi o mână de ajutor".

Alexandra Avrigean, fiica pacientului: "Am sunat peste tot, la toate spitalele, de la Timişoara, la Arad, la Sibiu, Cluj, Oradea, Alba - care este aproape - nu găsim nici măcar un loc. Toţi ne spun acelaşi lucru, că nu sunt locuri disponibile. Vă rog, ajutaţi-ne! Tati are nevoie urgentă să fie transferat. Asta e singura lui şansă".

Mesajul emoționant al fiicei lui Toma: "Îmi cer iertare că am fost neputincioasă"

Joi, Alexandra Avrigean a anunțat pe pagina de Facebook decesul tatălui ei într-un mesaj emoționant.

"Tati îmi pare rău ca in ultimul timp nu am petrecut mai mult timp împreuna! Îmi pare rău ca nu am știut cum sa procedez ca sa te ajut. Știu cu siguranța ca dacă ai fi fost in locul meu, tu ai fi făcut tot posibilul sa ma ajuți! Îmi cer iertare ca am fost neputincioasa, ca nu am avut puterea și cunoștințele necesare sa ma lupt cu sistemul medical și sa te salvez! Zilele petrecute in spitalul municipal din Orăștie ti-au fost fatale! Deși știau cum se procedează, te-au trimis in ultim moment la Urgente la Deva. Te-au trimis cu o saturație de 34% și ambii plămâni afectați in proporție de 99%. Aveai șanse sa trăiești, aveai șanse sa îmi fii alături mult timp de acum înainte", a scris fiica acestuia pe Facebook.

Alexandra Avrigean susține, în mesaj, că medicii din spitalul din Orăștie nu au știu cum să procedeze în acest caz.

"Doar tu știi câte suferința ai îndurat, și cu câtă indiferenta ai fost tratat. Te-am întrebat dacă medicii din Orăștie se ocupa de tine, mi-ai spus ca da.... când a vorbit mami cu tine i-ai spus, șoptind, deoarece îți era frica sa nu te audă cineva și sa nu te mai bage in seama deloc, ca “Nu se ocupa de noi!” Am avut încredere in ei, tata, am avut încredere ca fac tot posibilul sa te ajute.... Iartă-mă ca nu am luptat mai mult pentru tine ! A fost nevoie de intervenție externa pentru a afla și cei din spitalul din Orăștie ca exista posibilitatea ca pacienții a căror stare de sănătate este grav afectată sa fie transportați de urgentă la cel mai apropiat spital care deține aparatele necesarii stabilizării bolnavului. Ii mulțumesc din tot sufletul doamnei doctor de la urgente de la Deva care a luptat cot la cot cu tine și a a dat telefoane de telefoane, care a suferit alături de noi ! Va mulțumesc din suflet ca ati încercat sa îl ajutați și știu ca dacă tati ar fi fost transferat din ziua in care cei de la spital din Orăștie ne-au sunat sa ne informeze ca tati trebuie transferat de urgență la ATI, sunt sigura ca tati acum era bine, era in viața", a mai scris tânăra.