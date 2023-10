Toamnă bogată și pe străzile Bucureștiului. ”E a treia zi consecutiv în care vin să mănânc”

Așa că bucureștenii au luat cu asalt un bulevard care a găzduit grătare și tarabe cu dulciuri ori murături. Din teascuri s-a scurs mustul proaspăt, care a însoțit aproape toate bucatele.

„Costiță afumată la grătar, foarte bună, foarte gustoasă”.

Aproape oriunde ai merge zilele acestea, aromele îmbie la tot pasul. Fie că vorbim de vin sau must, licorile toamnei sunt sărbătorite și în Capitală cum se cuvine, la mese pline.

„Îi așteptăm cu pastramă de berbecuț la tavă, pastramă de berbecuț la grătar, mititei, bulz ciobănesc cu brânză de burduf de la mama ei, cârnați la bardă, cârnați la garniță”.

„Îi stoarcem pe loc, facem must proaspăt, avem trei soiuri de struguri noi, căpșunică e un soi foarte aromat”.

”Am pregătit kurtos kalacs din județul Harghita, de lângă Odorheiu Secuiesc, avem cu nucă, cocos, cu scorțișoară, avem noutate zmeură”.

Festinul de toamnă de pe Bulevardul Basarabia n-a dezamăgit mușterii. Amatori de cărnuri sau aluaturi dulci ori sărate, toți au plecat mulțumiți.

”Mustul bun, vinul bun, scovergile bune, atmosfera plăcută”.

”Am mâncat niște cârnăciori ardelenești foarte buni, am mâncat bulz, am băut must, scovergi foarte bune, mititei, super totul”.

”A fost super, super, o să revenim și la anul”

E greu să alegi din multitudinea de bunătăți și arome. Așa că unii s-au întors.

„E a treia zi consecutiv în care vin să mănânc”.

”Un langoș foarte bun, exact ca la bunica acasă, cu brânză, smântână și usturoi”.

Andrei a venit cu părinții, iar la plecare și-a făcut bilanțul: „Mi-a plăcut, am mâncat gogoșele, m-am dat în mașinuță și am cumpărat 3 broscuțe de aici de la magazin”.

Festinul de toamnă de pe bd. Basarabia este un loc pentru toată familia. În timp ce părinții pot degusta din preperate tradiționale românești, copiii sunt ademeniți cu un carusel și multe alte surprize.

În altă zonă a Capitalei, pe Mătăsari, a fost polul distracției în aer liber.

”A fost super, super fain până acum, urmează, mai e încă o seară, totul la superlativ”.

”A fost super, super, o să revenim și la anul”.

”Atmosfera a fost incendiară și venim aici în fiecare an”.





Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 15-10-2023 09:44