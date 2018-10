Ce pățesc studenții plecați cu burse Erasmus la întoarcerea în România

Tinerii de vârsta studenţiei, confruntaţi cu lipsa de perspectivă profesională în România, au ajuns să se împartă în două categorii.

Cei care pleacă direct după liceu la facultate în străinătate şi cei care speră să obţină măcar o bursă acolo pe o anumită perioadă. Aşa se face că, față de anul trecut, s-a dublat numărul românilor care au accesat o bursă Erasmus în marile centre unversitare. Problema este că atunci când se întorc, cei mai mulţi nu se mai adaptează.

Studentă la agronomie, Alexandra a plecat 6 luni în Suedia cu o bursă Erasmus.

"Am făcut cam aceleaşi materii pe care le-aş face într-un an universitar la noi la facultate. Am descoperit aparatura nouă", spune Alexandra Ferencz.

La rândul ei, Andreea a învăţat timp de două luni la o Universitate de Medicină Veterinară din Spania.

"Am fost într-o clinică în care se lucra mai mult pe oftalmologie şi dermatologie. Au mai multe laboratoare şi din punct de vedere al practicii sunt mai mult mai dezvoltaţi", este de părere Andreea Simion.

Asemeni lor, tot mai mulţi tineri îşi doresc să se perfecţioneze. Numai la Universitatea de Ştiinţe Agricole din Timişoara sunt 90 de cereri pentru bursele Erasmus, de două ori mai multe ca anul trecut.

"Văd în primul rând un alt stil de învăţământ. Vin de acolo cu alte idei, alte propuneri. Cine a plecat o dată, îşi doreşte să plece măcar o dată pe an într-o altă mobilitate", a transmis Laura Șmuleac, prodecat Faculatea de Agricultură.

50 de studenţi de la agronomie şi medicină veterinară din Iaşi sunt trimişi anual în cele mai performante ferme şi şcoli din Franţa, Italia, Portugalia sau Turcia. Cristina a fost două luni în Antalya.

"Am făcut practică la plante tropicale, pe fructul pasiunii. Am lucrat în laborator, cu pepene galben: am făcut analize să vedem ph-ul, cantitatea de zahăr, clorofila. A fost total diferit faţă de ce avem noi" , spune Cristina Precupeanu.

În Comisia Europeană, de pildă, sunt foşti studenţi cu burse Erasmus. Aceştia atrag atenţia că tinerii care se întorc în ţările natale se vor readapta greu.

"Se vede o urmă de tristeţe raportat la obişnuinţa pe care au avut-o acolo, la prietenii care şi i-au făcut, la lucrurile pe care le-au vizitat şi disciplinele pe care le-au studiat", transmite Sorin Stanciu, prorector Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara.

"Am pierdut câţiva. Au mers la practică acolo şi după ce au terminat, s-au angajat la firma la care lucra ca student în Italia sau Spania", spune Neculai Munteanu, profesor USAMV Iași.

Programul Erasmus este accesibil la noi, din 2007, de când am aderat la Uniunea Europeană. De atunci, potrivit estimărilor, peste 60.000 de studenţi au beneficiat de el.

