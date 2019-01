Timmermans i-a scris lui Dăncilă pe tema OUG privind recursul în anulare

AFP

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a trimis joi, pe 24 ianuarie, o scrisoare premierului român Viorica Dăncilă.

Astfel, el și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă Ordonanță de Urgență privind introducerea recursului în anulare pentru cei condamnați la închisoare de completele de 5 judecători.

„Comisia Europeană urmărește atent discuțiile din România privind o posibilă ordonanță de urgență referitoare la introducerea recursului în anulare pentru infracțiuni, ca urmare a celor două decizii ale Curții Constituționale. Comisia a luat notă deja de prima decizie, cea din 8 noiembrie, aceea referitoare la completele de 5 judecători, în ultimul raport MCV.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, și-a exprimat îngrijorările și a cerut clarificări referitoare la anumite aspecte, într-o scrisoare trimisă premierului Viorica Dăncilă pe 24 ianuarie.

Totodată, doresc să vă reamintesc că președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost extrem de clar în ceea ce privește posibilitatea unei amnistii, în cadrul celei mai recente vizite la București. Așa cum Comisia a precizat în mod repetat, este esențial ca România să revină pe traseul corect în ceea ce privește lupta împotriv corupției, pentru a asigura independența justiției și să evite să mai facă pași înapoi”, a declarat pentru Știrile ProTV un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Marți seara, premierul Dăncilă a declarat la postul Antena 3 că este necesară adoptarea unei ordonanţe de urgenţă pentru contestarea în anulare a sentinţelor definitive date de completurile de 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în perioada 2014-2018.

Vineri, Dăncilă a declarat că Guvernul se confruntă cu „o campanie de dezinformare împotriva ţării noastre alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel", conform Agerpres.

„Încheiem o săptămână în care Guvernul României s-a prezentat la Bruxelles cu demnitate şi profesionalism. Trebuie să remarc, însă, cu mâhnire, două aspecte. Ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva ţării noastre alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel. Acest lucru este inacceptabil. Ca prim-ministru, am considerat că am obligaţia să spun adevărul despre ţară în faţa oficialilor europeni. Am dat asigurări în toate întâlnirile pe care le-am avut că Guvernul va acţiona pentru respectarea valorilor şi principiilor care constituie fundamentul construcţiei europene. Respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, apărarea statului de drept şi asigurarea independenţei Justiţiei sunt în centrul preocupărilor noastre. Însă, în egală măsură, am transmis cu fermitate că cetăţenii români trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca orice cetăţean european. Curtea Constituţională a constatat că au fost folosite practici în afara cadrului legal care au viciat actul de Justiţie, iar această situaţie îndreptată", a afirmat Dăncilă, în deschiderea şedinţei de Guvern.

Ea a reamintit o declaraţie a preşedintelui Comisiei Europene: „Aşa cum spunea şi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, drepturile cetăţenilor nu sunt negociabile, iar în această materie nu sunt acceptate compromisuri".

