TikTok, somat de Comisia Europeană să răspundă în 24 de ore la suspiciunile privind influențele externe

Se subliniază faptul că platforma trebuie să-şi sporească resursele pentru a contracara operaţiunile de dezinformare înainte de weekendul electoral din România.

„Suntem îngrijoraţi de indicii din ce în ce mai numeroase privind o operaţiune de influenţă online străină coordonată care vizează alegerile în curs din România, în special pe TikTok”, a scris pe X comisarul Henna Virkkunen.

We are concerned about mounting indications of coordinated foreign online influence operation targeting ongoing Romanian elections, especially on TikTok.

The @EU_Commission took action under the #DigitalServicesAct issuing to TikTok.