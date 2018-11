Terapia care le ajută pe viitoarele mame să nască mai ușor, implementată la Târgoviște

Ca să poată naşte mai uşor, iar sarcina să le fie cât mai plăcută, gravidele de la maternitatea din Târgovişte au parte de terapie cu muzică clasică.

Psihologii spun că de când au implementat noul proiect, mămicile sunt mult mai relaxate, iar bebeluşii se dezvoltă armonios.

Natalia, de pildă, a adus de curând pe lume un băieţel, prematur. Mămica povesteşte că nu a avut parte deloc de o sarcină uşoară.

Natalia: "Am născut prematur din mai multe motive. Medicale şi plus de asta, sunt la ţară, am făcut şi efort, ceea ce nu ar trebui să nu facă nicio mămică, în timpul sarcinii. "

Însă a rămas plăcut impresionată atunci când a ajuns la maternitate şi a primit ajutorul psihologic de care avea nevoie.

Mihaela Ghercă, psiholog Spitalul Județean de Urgență Târgoviște: "În maternitatea din Târgovişte noi organizăm grup de suport psihologic pentru mămicile de prematuri, special pentru acest segment. Am adoptat şi meloterapia, terapie prin muzică atât cu gravidele, cu bebeluşii, ne putem delecta sufletul cu aceasta terapie".

Din păcate însă, doctorii spun că ţara noastră nu este pregătită să îi ajute pe copiii care se nasc prematur, iar din cauza dotărilor slabe din anumite spitale, bebeluşii nu reuşesc să supravieţuiască.

Dr. Roxana Aldea, medic primar neonatologie șef-secție Neonatologie SJU Târgoviște: "Avem jumătate din păturile de terapie intensivă necesare la nivelul întregii ţări. Şi depinde foarte mult de locul unde se naşte copilul. Sunt copii foarte mici, care se nasc în spitale nepregătite"

Cel mai mare număr de naşteri, anul acesta, în judeţul Dâmboviţa, s-a înregistrat în luna iulie, când la maternitatea din Târgovişte au venit pe lume 193 de nou-născuţi.