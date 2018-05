Țepele date de o firmă de închiriat mașini din Sibiu. Clienții au rămas fără sute de euro

Se spune că, de multe ori, socoteală de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Asta au simțit și mai mulți turiști care au ajuns la Sibiu și au închiriat o mașină pentru câteva zile.

Ei acuză o firmă din oraș că i-a păcălit și că nu și-au mai recuperat garanția, în valoare de câteva sute de euro. Pe fir au intrat acum polițiștii, care au început deja cercetările.

Aurelian trăieşte în Germania şi a venit în Sibiu la începutul acestui an. Odată ajuns în ţară, a închiriat o maşină pentru 14 zile de la o firmă găsită pe Internet. A plătit 550 de euro pentru acest serviciu, plus patru sute de euro garanţia. După cele două săptămâni ar fi trebuit să se întâlnească cu cineva pentru a prelua vehiculul şi pentru a-i înapoia garanţia.

Aurelian Lupu, client din Germania: „Trebuia să decolez. Am tot aşteptat în zadar şi nu a venit nimeni să-şi ia maşina. Ei au spus că au trimis banii. Am cerut dovadă, au zis că o trimit."

Bărbatul a plecat cu actele şi cheile maşinii, în speranţa că lucrurile se vor rezolva şi îşi va recupera banii. Dar nu a fost aşa.

Aurelian Lupu, client din Germania: „N-au trims nici dovadă, nici hârtiile nu le-au cerut. Inclusiv toate actele, cerificatul de înmatriculare, asigurarea şi cheia maşinii sunt toate la mine."

Un alt client al aceleiaşi firme are o poveste asemănătoare.

Mihai Metea, client din Spania: „Am lăsat garanţie 500 când am luat-o. La 17.30 a venit cineva, a venit un băiat, a zis că nu lucrează acolo, a venit doar să ia maşina, fără nicio garanţie, nimic."

Nu a vrut să îi dea cheia şi a plecat cu ea în Spania. În cele din urmă a returnat-o, dar nu a primit şi banii.

Mihai Metea, client din Spania: „Mi-au trimis un mesaj că maşina e pălită, dar ea nu avea nimic, eu am făcut poze. Nu i-am făcut nimic."

O româncă stabilită în Marea Britanie spune că în 2016 a apelat la această companie şi nu a avut probleme. Însă anul trecut experienţa nu a fost una plăcută.

Daniela Apostu, clientă din Anglia: „Am închiriat maşina în mai pentru o săptămână, am ajuns acasă înapoi şi am observat la începutul lui iunie că mi s-au scos bani din cont fără niciun motiv, nişte sume total diferite de ce am închiriat eu, ajungând la 1400 de lire."

Ea a reuşit totuşi să recupereze aceşti bani. Până acum, două persoane au depus plângere la poliţie. Dar, în mediul online, mai mulţi clienţi păgubiţi de această firmă şi-au spus povestea.

Ag.şef.adj. Elena Welter, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Sibiu: „Principala recomandare este ca înainte de a închiria un autovehicul să consulte în mediul online recenziile privind operatorii de profil."

Reprezentantul firmei de închirieri auto a fost contactat şi a refuzat să comenteze acuzaţiile.

