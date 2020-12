Tentativă de jaf încheiată cu un incendiu, la Ploieşti. Un individ a dat foc unei case de schimb valutar

Tentativă de jaf încheiată cu un incendiu, la Ploieşti. Un individ rămas încă necunoscut a dat foc unei case de schimb valutar din centrul oraşului.

Atacatorul le-a cerut angajatelor banii, dacă vor să scape cu viaţă. Pentru că nu a avut succes, a incendiat totul şi nu a ţinut cont că cele două femei se aflau în încăpere, prinse în spatele unei perdele de flăcări. Din fericire, ele au reuşit să scape nevătămate. În panica generală, bărbatul s-a făcut însă nevăzut.

Momente de coșmar în centrul Ploieștiului

Cu puţin înainte de ora prânzului, individul a intrat într-o casă de schimb valutar din centrul Ploieștiului. Părea un client obişnuit, spun angajatele. Apoi au urmat momente de coşmar.

Angajată a casei de schimb valutar: „Cu un bidonaş în mână a început să dea pe geamuri şi a zis daţi-mi banii. Noi am crezut că este un cerşetor care dă cu o soluţie de parbriz ca să ia şi el un bănuţ. Am simţit că miroase a motorină, a gaz, dar avea mai multe bidoane şi a dat foc. Nici două minute nu a durat. Norocul nostru că s-a deschis cu cartela magnetică şi am ieşit afară, am ieşit prin foc. Era o doamnă în faţă care ne-a ţinut uşa ca a auzit că am ţipat şi ne-a luat foc părul. Am ieşit prin foc”.

Speriate de moarte, angajatele au sunat la 112 şi două echipaje de pompieri au ajuns în scurt timp la faţa locului. Şi poliţiştii au venit la cercetări.

La acest moment se efectuează cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt, identificarea autorului şi tragerea la răspundere penală. Din primele date a rezultat faptul că o persoană nemulţumită ar fi aruncat cu o sticlă ce conţinea lichid inflamabil şi ar fi aprins cu o brichetă conţinutul, după care a fugit.

Angajatele casei de schimb valutar spun că nu îl pot descrie prea bine pe atacator, pentru că purta mască. Au reţinut, doar, că bărbatul are circa 1,70 metri, este robust şi purta o geacă bleumarin.

Angajată a casei de schimb valutar: „Putea să vina noaptea, noaptea ardeam ca şobolanii dacă nu erau vecinii lângă noi. Au sărit şi ei cu găleţi, cu stingătoare”.

Imaginile de pe camerele de supraveghere din interiorul casei de schimb valutar sunt acum atent verificate de anchetatori. Masca le face, însă, şi lor dificilă misiunea de identificare a atacatorului. Dacă va fi găsit, individul va răspunde în faţa legii pentru distrugere şi tentativă de tâlhărie.