"Te duc în pădure, te leg și te bat". Coșmarul prin care a trecut un turist care s-a cazat într-un motel din Predeal

Încă mai sunt unități turistice în care clienții au găsit mizerie în camere, lenjerii murdare, saltele rupte și gândaci.

Dacă vă confruntați cu astfel de situații, sesizați Protecția Consumatorilor.

Un turist susține că a filmat aceste imagini într-un motel de trei stele din Predeal. Se văd mai mulți gândaci care umblă în voie pe lenjeria patului, saltele rupte, murdare, mizerie pe jos și un praf gros. Semn că nu s-a mai făcut de multă vreme curățenie.

Turist: "Mizerie, ploșnite o groază, paturile nu erau aranjate, erau vai de ele, sticle pe jos... În dulap era mizerie, pâine uscată, praf de două degete. Se vedea că acea cameră era neaspirată. Zic «Vreau banii pe care i-am plătit, că nu mi se pare OK să dau atâția bani, 40 de euro, și să stau în mizerie». Patronul a zis «Băi, eu te duc în pădure și te leg și te bat, că mie nu îmi e frică»".

La restaurant, clientul povestește că a avut parte de o experiență la fel de neplăcută.

Turist: "Am comandat câte o ciorbă de burtă. Ciorba a venit rece, am găsit și fir de păr. Când am cerut bon fiscal, mi-a zis că nu oferă bon, că el nu stă să plăteasca taxe și impozite".

Pus în fața imaginilor, proprietarul a negat totul.

George Rusu, proprietarul unității de cazare: "Aceste imagini nu sunt de la mine, nu corespunde nici culoarea mochetei, nici mobilierul. După cum ați văzut, eu fac dezinfecție mereu, deci nu am asemenea gândaci".

Reporter: Mobilierul seamană, e același model

George Rusu, proprietarul unității de cazare: "Nu, nu este același".

A acceptat, în cele din urmă, să ne arate o cameră. Am vrut să mai vedem și altele, dar nu a fost de acord.

Reporter: Aici e puțin praf..

George Rusu, proprietarul unității de cazare: "Cum?".

Reporter: E puțin praf...

George Rusu, proprietarul unității de cazare: "E, puțin praf, o fi pe acolo".

Dacă treceți printr-o astfel de experiență este recomandat să faceți sesizare la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului. Pentru că se apropie 1 Mai și vacanța de Paște, vor avea loc controale în toată țara, susțin cei de la ANPC.

Pe de altă parte, înainte de a vă face rezervare, verificați întotdeauna recenziile lăsate de alți clienți.

