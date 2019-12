Taxi răsturnat pe o stradă din Baia Mare. Autoturismul a lovit o bordură și a rupt un copac

Un taximetru în care se aflau trei clienți s-a răsturnat aseară pe o stradă din Baia Mare.

Șoferul a rămas captiv în mașină și după ce a fost eliberat a ajuns la spital. Pasagerii au scăpat că prin minune nevătămați.

Se pare că vinovat de cele întâmplate ar fi un conducător auto de 20 de ani, care ar fi schimbat banda de mers fără să se asigure, iar taximetristul a încercat să îl evite.

În taximetrul condus de bărbatul de 46 de ani se aflau trei clienți. Potrivit primelor date, omul ar fi încercat să evite un șofer de 20 de ani care ar fi schimbat banda de mers pe o stradă din Baia Mare fără să se asigure. După o manevră bruscă, autoturismul a lovit o bordură, a rupt un copac, apoi s-a răsturnat pe șosea.

Localnic: „Asta i-a tăiat calea, a intrat în copac și de acolo s-a răsturnat. Ce s-a întâmplat numai ei știu.”

Citește și Tânăr reținut de polițiști după ce a leșinat pe stradă în Baia Mare. Ce avea în buzunar

Patron firmă taxi: „I-a tăiat calea și l-a acroșat, nu știu, habar n-am. Am vrut să vorbesc cu el, dar nu mă lasă de la salvare. El lucrează la noi”.

Tânărul bănuit că a provocat accidentul are însă o altă variantă.

Tânăr: „Mergeam pe carosabil și am vrut să schimb banda de mers și m-am asigurat în oglindă și am trecut cu roata foarte puțin, vreo 20 de cm de lângă bandă și am așteptat ca domnul să treacă și a venit cu o viteză foarte mare și m-a lovit. Eu nu m-am mișcat, nu am intrat în el, n-am făcut absolut nimic.”

În urmă impactului, taximetristul a rămas încarcerat în mășînă și fost nevoie de intervenția pompierilor.

Plt. adj. șef Florin Podină, ISU Maramureș: „Am intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor și unul de terapie intensivă pentru descarcerea unei persoane dintr-un autoturism aflat pe o parte.”

Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Clienții din taximetru și celălalt șofer au scăpat teferi. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.