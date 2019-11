Transportul în comun, blocat în Baia Mare. Angajații au intrat în grevă

Transportul în comun a fost blocat mai bine de patru ore în Baia Mare luni, începând cu ora nouă dimineața, de o grevă a angajaților societății publice.

Oamenii sunt revoltați de condițiile în care muncesc și de salariile mici. În plus, se plâng că nu le sunt plătite zilele de muncă suplimentară și că muncesc în stres.

Afectați de protestul lor au fost localnicii care, fără să știe de ce, au stat cu orele în stații, în frig și în ploaie. Unii, cu nervii la pământ, au pornit pe jos până la destinație ori au plătit curse cu taxiul.

Peste 100 de șoferi, mecanici și controlori auto au ieșit de dimineață în fața societății publice de transport urban din Baia Mare, indignați că șefii lor nu și-au ținut promisiunile și că salariile le-au rămas aceleași - chiar dacă volumul de muncă a crescut.

Angajat: „Au zis că ne da tichete de parcare, dar s-au anulat, pe urmă ne-au promis mărire de salariu și nu s-au ținut de cuvânt. Venim sâmbătă și duminică și ne da doi lei. Ce să faci cu doi lei?"

Citește și Proteste la nivel mondial. Sute de mii de oameni au cerut măsuri împotriva încălzirii globale

Angajat: „172 de ore, facem și ore suplimentare, fără sâmbete și duminici. Salariul net nu e mai mare de 2500 de lei și sunt colegi care lucrează 6-7 zile de weekend și sporul de sâmbătă și duminică e 2 lei/zi, atâta merităm."

Șofer: „Analizele le facem anual și acolo se vede starea de sănătate."

Șoferii și-au parcat mășinile în față instituției și mai bine de patru ore au întrerupt activitatea.

Șofer: „La noi, la conducătorii auto, ni s-au redus timpii de la cursă pentru a face economie. Nimeni nu mai ține cont și orarul nu poți să-l respecți și călătorii tot la noi vin și suntem supuși unor presiuni. Un coleg acum a fost agresat și nu sunt inregistrate ca accidente de muncă.”

Abia după ora 13.00, când au primit promisiuni că directorul va fi demis și li se vor asculta păsurile, șoferii au pornit pe traseu. Între timp, oamenii de rând erau exasperați de îndelungă așteptare.

Tânăr: „Alți bătrâni așteaptă să meargă acasă, stau în ploaie ore întregi cu scandalul asta. Am fost la combinat, am stat jumătate de oră și n-a venit. Aici am mai stat o oră și autobuzele nu circulă. O să chem taxiul"

Cei care au protestat luni amenință cu altă grevă, dacă protestul de azi nu va avea consecințele promise.