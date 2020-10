Târgul Satului din Cluj Napoca a adunat mii de vizitatori, dornici să se bucure de tradiții

Clujenii s-au bucurat weekend-ul trecut de bucate tradiționale și spectacole folclorice în Parcul Etnografic Național ”Romulus Vuia” din Hoia.

Pâine tradițională, dulcețuri, hribi și ciuperci, brânzeturi, dar și obiecte de decor sunt câteva dintre produsele pe care participanții le pot cumpără.

Iubitorii de muzică populară românească l-au putut asculta pe Grigore Leșe în concert, alături de ansamblul folcloric Dor Transilvan.

Oamenii s-au relaxat în natură, au luat o gură de aer proaspăt, s-au plimbat printre casele satului românesc din parc, în timp ce au descoperit produse locale tradiționale.

Femeie: ”Niște cercei cu piatra soarelui. Am fost atrasă de lut, lutul e minunat”.

Doi soți: ”Foarte frumos, atmosferă, că e aici în natură, aici în inima satelor, parcă suntem acasă, în satele noastre. Fetele acolo când stau ai impresia că stau la horă, ca să meargă la joc în șură, cum era pe vremuri”.

Unii vizitatori au venit îmbracați în toi cu evenimentul, cu straie tradiționale.

”Asta e o cămașă, purtau mirii în comuna Chiuiești, de unde sunt eu de loc. Mi-o făcut și așa un laibăr, pălăria e tot din zona noastră”.

”Reporter: Ce costum ai tu pe tine?

Copil: Din Zona Mărgăului”.

La târg participanții au putut cunoaște produsele de la mai bine de 50 de producători locali. Printre ei, Bucur Sorin, olar de 26 de ani.

Încearcă să ducă mai departe meseria, dar recunoaște că interesul celor mai tineri este scăzut.

Este primul târg la care participă de la debutul pandemiei, așa că este recunoscător că a putut veni să îi bucure pe oameni cu meșteșugul și produsele sale.

Participanți din toată Transilvania

Sorin Bucur, olar: ”Una e impactul vizual, când lumea te vede că lucrezi, și alta e să intre pe site și să-ți comande produse pe care nu le-a văzut niciodată direct. Omul are să apuce, să vadă despre ce e vorba. Ceramica nu e de pe o zi pe alta. Cel puțin o săptămână la un obiect. Douăzeci și șase de ani de muncă, de olărit, în care tot am învățat, am învățat să stăpânesc lutul. De acum încolo să vedem, dacă ne mai dă voie să o ducem mai departe sau dacă nu, să o lăsăm mai departe într-un muzeu, într-un colț”.

Roxana Marița, comerciant: ”Am de la creme de față, creme de mâini, creme de corp, scruburi, uleiuri de corp, pentru răsfățul femeilor. Multe au la bază uleiul de cocos, dar mai folosim unt de shea, unt de cacao, ulei de măsline, uleiuri esențiale. Așteptăm clujenii să vină, să se bucure de atmosfera de aici, de produsele pe care le avem”.

Andrei Doghi, comerciant: ”Silvoiță din prune bistrițe, este o silvoiță proaspătă, făcută de câteva zile. Avem de asemenea hribi uscați, hribi deshidratați, care sunt culeși tot din împrejurimile Clujului. Sunt produse organice, tot ce ne dă Dumnezeu pe lumea asta încercăm să dăruim clujenilor”.

Liliana Lung, comerciant: ”Pâine pe vatră bătută, pâine în tavă bătută, prăjitură Albinuță, cornulețe cu magiun, saleuri, salam de biscuiți”.

Târgul a fost organizat de mai multe organizații locale care își propun să promoveze artiștii și produsele locale.

Sebastian Florian, organizator: ”Din județul Cluj, dar nu numai. Și din Brașov, din Ighiu, Alba Iulia, Baia Mare și așa mai departe, deci practic din Transilvania. E un succes, pot să spun, pentru că avem azi cred că peste 500 de vizitatori”.

Pe lângă produsele tradiționale, vizitatorii au putut urmări spectacolul focloric din Parcul Etnografic.