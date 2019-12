Târgul din Blaj cu o tradiţie de 200 de ani. Ce pot găsi cumpărătorii curioși

Cine a vrut să se echipeze pentru iarnă a trecut pe la Blaj, unde a avut loc tradiţionalul târg de căciuli.

Din blană naturală sau ecologică, simple sau colorate, de nurcă sau astrahan, căciulile au avut căutare în rândul celor mai în vârstă.

Clienţii au plătit pentru ele între 20 şi 700 de lei.

Cine a fost la târgul căciulilor de la Blaj nu a plecat cu mâna goală, mai ales că nici vremea nu se anunţă foarte prietenoasă.

Clientă: "O căciulă să se potrivească cu haina care o am acasă."



Reporter. "Aveţi de unde alege?"



Clientă: "Am, da e târgul căciulilor."

Client: " E târgul căciulilor că e sărbătoare. Am luat căciuli. Tradiţia e din moşi strămoşi în fiecare 6 decembrie de moş Nicolae să se adune oamenii să îşi cumpere căciuli."



Tabita Filip, comerciantă: "Am adus tot felul de căciuli de nurcă, de vulpe. Toate modelele le-am adus de târgul căciulilor de la Blaj. Se poartă nurca, astrahanul, vulpea polară. Avem şi colorate şi mai fiţoase."



Cea mai scumpă căciulă de la târg este făcută din blană de miel.

Comercianţii se plâng că sunt tot mai puţini meşteşugari de la an la an, la fel şi cumpărători



Mircea Balogh, comerciant: "Avem căciuli, chipiu de blană de oaie. Se lucrează cu mâna, manual şi vă daţi seama că multe împunsături avem. 35-40 de ani de când lucrez la căciuli, dar cred că mai este un an şi jumtăte - doi ani şi dispare moda."

Târgul de căciuli de la Blaj are o tradiţie veche de 200 de ani.