Tânărul căutat după accidentul de barcă din Corabia nu știa să înoate. Mâine ar împlini 22 de ani

Sunt căutări ample pe Dunăre, în zona portului Corabia, după accidentul nautic de duminică. Un student este de negăsit și acum, după ce barca de agrement în care se aflau 9 persoane s-a răsturnat.

Opt dintre cei căzuți în apă au reușit să iasă singuri la mal. Între timp polițiștii au anunțat că omul care se afla la cârma bărcii este anchetat pentru vătămare corporală din culpă dar și pentru că a condus băut.

"- Aici e apa adâncă.

- Nu există posibilitatea să fie surprinsă persoana pe sub cumva?

- E băgată în dig, dacă era răsturnată sub ea era ok. Continuăm căutarea”.

Cei 9 au plecat din portul Corabia spre insula Băloi, unde își plănuiseră să facă un grătar. Surse din rândul anchetatorilor susțin că accidentul s-ar fi produs din cauza depăşirii greutăţii admise. Ambarcațiunea are o capacitate de doar 4 persoane, dar s-au urcat în ea 9.

”- Puteți să ne spuneți exact ce s-a întâmplat?

- Nu am puterea, vă rog… nu pot să vorbesc”.

Martor: ”Noi i-am văzut mai de sus, ”ajutor! ajutor!”. Eu am zis că face glume și când colo am văzut barca răsturnată, 4 persoane se ținea de barca, eu cu prietenul meu am sărit îmbrăcăți… mai venit alta și i-a luat pe băieți între care unul din ăia 4 nu știa să înoate, l-am luat și l-am dus pe barca cealaltă. Panicați! Panică toată lumea”.

”- Nu știa să înoate?

- Da.

- Și asta credeți că a fost ghinionul lui?

- Nu știu, probabil. Mâine ar fi fost ziua lui.

- A vrut să sărbătorească înainte?

- Nu, doamnă, doar au ieșit să se plimbe”.

Mai multe echipe de intervenţie au fost chemate pentru a-l căuta pe tânărul dispărut. Nu l-au găsit până la lăsarea întunericului, așa că luni operațiunea a fost reluată.

Cel care conducea barca era băut

Curenții sunt însă foarte puternici, iar debitul Dunării mare. În plus, și vizibilitatea este zero în acea zonă.

Căpitan Lucian Dumitru, adjunct șef centrul operațional ISU Olt: ”Misiunea este destul de dificilă din cauza curentului de apă care este foarte mare și a vizibilității reduse în apă la adâncime foarte mare. Este creată o zona de intervenție unde echipajul de la scafandri balizează această zonă și execută căutarea în perimetrul respectiv”.

Un alt tânăr, în vârstă de 23 de ani, a necesitat îngrijiri medicale şi a fost transportat la spitalul din Corabia. Conducătorul bărcii era băut, au descoperit polițiștii.

Ionuț Vasiloaica, purtător de cuvânt IPJ Olt: ”Conducătorul ambarcațiunii a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiiind de 0,53 mg /litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii efectuează cercetări și-n coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”.

Tânărul căutat studia Administrația Publică, în Capitală. Marți ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de naștere - ar împlini 22 de ani.