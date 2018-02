Tânăr din Botoșani reținut de polițiști, după ce a agresat în trafic un bărbat

Un tânăr de 18 ani din localitatea Balta Arsă din judeţul Botoşani a fost reţinut de poliţişti.

Acesta a agresat în trafic un bărbat de 68 de ani şi ar fi distrus maşina acestuia, a anunţat, duminică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Maria Carp, citat de Agerpres.ro

Potrivit sursei citate, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe Calea Naţională, bărbatul de 68 de ani nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea direcţiei de mers de pe banda întâi pe banda a doua de circulaţie şi acroşează un autoturism condus regulamentar de tânărul de 18 ani.

"În urma impactului, cei doi au oprt autoturismele, iar tânărul de 18 ani i-a aplicat mai multe lovituri bărbatului de 68 de ani. Totodată, loveşte cu pumnii autoturismul bărbatului şi îi distruge luneta cu un obiect din lemn", a afirmat Carp.

Tânărul de 18 ani este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Procurorul de caz a decis ca tânărul agresiv să rămână sub control judiciar pentru următoarele 30 de zile, iar în toată această perioadă nu are voie să părăsească localitatea. În plus, este obligat să repare mașina pe care a distrus-o.

La rândul său, șoferul mașinii avariate trebuie să contribuie la repararea autoturismului pe care inițial l-a lovit ușor și de la care a pornit tot scandalul.